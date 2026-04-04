Vâlcea: Polițiștii au confiscat 117 kg pește de la braconieri

Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, împreună cu un reprezentant al AJVPS Vâlcea, au organizat și desfășurat vineri, 3 aprilie, o acțiune pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol.

În cadrul activităților desfășurate pe râul Olt, în zona lacului de acumulare Drăgășani, au fost identificate mai multe plase de pescuit în care se aflau capturate exemplare de pește.

În urma verificărilor, a fost constatată săvârșirea unei infracțiuni de pescuit comercial al resurselor acvatice vii fără autorizație și licență. Polițiștii au dispus confiscarea cantității totale de 117 kg de pește, din speciile crap, caras și plătică, precum și a unui număr de 16 plase de pescuit, cu o lungime totală de aproximativ 1.300 de metri. În cauză a fost întocmit dosar penal.

Din cantitatea totală de pește, 54 kg au fost predate unui centru de primă vânzare de pe raza comunei Drăgoiești, iar 63 kg au fost redate mediului natural, în râul Olt, întrucât exemplarele erau în stare vie.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea.

