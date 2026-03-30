Farmacistul şef al unui centru medical public, inculpat pentru gestiune frauduloasă

Farmacistul şef al unui centru medical public din Bucureşti a fost inculpat într-un dosar care vizează infracţiuni de gestiune frauduloasă cu consecinţe deosebit de grave, fals şi uz de fals.

Procurorii au stabilit că acesta a prejudiciat unitatea sanitară cu peste 11 milioane de lei, din anchetă reieşind că lipsesc medicamente în valoare de peste 10 milioane de lei, iar altele, de aproape un milion de lei, au fost lăsate să expire.

Faptele s-au petrecut pe parcursul a opt ani, spun procurorii, iar pentru a acoperi lipsurile farmacistul a falsificat datele privind inventarele.



„În fapt, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada 01.02.2016 – 23.10.2024, în calitate de farmacist-şef în cadrul unei instituţii publice, în exercitarea atribuţiilor de serviciu având ca obiect administrarea stocului de medicamente, a pricinuit o pagubă persoanei vătămate în valoare totală de 11.292.767,93 lei, din care 10.346.231,99 lei, reprezentând un stoc de medicamente lipsă şi 946.535,94 lei, reprezentând un stoc de medicamente expirate, aflate în gestiunea sa”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care instrmentează acest dosar, conform news.ro.



Procurorii au mai stabilit că, în perioada 31 decembrie 2015 – 9 decembrie 2022, în calitate de preşedinte al comisiilor de inventariere pentru anii 2015-2022, pentru a ascunde lipsurile din gestiune şi faptul că o parte din produse erau expirate, farmacistul a falsificat procesele-verbale de inventariere a medicamentelor şi produselor farmaceutice, trecând în documente că sunt respectate termenele de valabilitate ale produselor expirate.

Procurorii au pus sub sechestru două bunuri imobile şi un autoturism care îi aparţin

Surse au precizat pentru News.ro că unitatea medicală prejudiciată este Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă Bucureşti.



Farmacistul a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, iar procurorii au pus sub sechestru două bunuri imobile şi un autoturism care îi aparţin.

