Comisia Europeană a fost ținta unui atac cibernetic prin care au fost sustrase date

Unele dintre website-urile publice ale Comisiei Europene au fost ținta unui atac cibernetic prin care au fost sustrase date. Comisia Europeană a anunţat luni că a inițiat o anchetă pentru a clarifica ce s-a întâmplat, transmite agenția EFE.

„Comisia a răspuns unui atac cibernetic împotriva platformei noastre ‘Europa’ găzduită de Amazon (…) Mecanismele noastre de apărare au detectat imediat activitățile malițioase și echipele noastre au inițiat imediat o anchetă. Acest lucru ne-a permis să limităm incidentul“, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, la conferința de presă zilnică a instituției.

Serviciile Comisiei au aplicat „măsuri de atenuare a riscurilor“

Acesta a adăugat că serviciile Comisiei au aplicat ‘măsuri de atenuare a riscurilor’ pentru a proteja serviciile și datele fără a întrerupe disponibilitatea website-urilor ‘Europa’, iar ancheta este în desfășurare.

Același purtător de cuvânt a confirmat că primele indicii sugerează că ‘au fost sustrase unele date’, menționând în special website-ul europa.eu, dar și alte website-uri, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare până la încheierea anchetei.

„Infrastructura internă a Comisiei nu a fost deloc afectată“

În orice caz, el a precizat că ‘infrastructura internă a Comisiei nu a fost deloc afectată, prin urmare vorbim despre date care probabil erau deja publice’, lucru ‘destul de liniștitor’.

Pe de altă parte, Thomas Regnier a subliniat că „nu există absolut nicio problemă de natură să pună sub semnul întrebării atenția acordată securității cibernetice în cadrul Comisiei Europene“, o instituție care, a spus el, „are politici de securitate cibernetică foarte robuste“ și „dispoziții foarte clare“ pentru personalul său.

Citeşte şi: Moţiunea simplă împotriva ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de Senat