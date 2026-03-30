Moţiunea simplă împotriva ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinsă de Senat

Senatul a respins luni moţiunea simplă împotriva ministrul Mediului, Diana Buzoianu. S-au înregistrat 41 de voturi ”pentru” şi 45 de voturi ”împotrivă” şi o abţinere.

Moţiunea simplă depusă de Grupul PACE – Întâi România, cu semnături de la AUR, împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost respinsă la vot, luni, în plenul Senatului, conform news.ro.

Opoziţia a acuzat-o pe Buzoianu că ”a devenit o fortăreaţă a blocajului”, blocând prin avize de mediu numeroase proiecte.

Diana Buzoianu ”deranjează pentru că face curăţenie”

De asemenea, parlamentarii reamintesc de ”eşecul criminal de management în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa” şi se referă la ”dezastrul gropilor de gunoi şi ruşinea Europei”. Liderul USR, Dominc Fritz, a transmis că Diana Buzoianu ”deranjează pentru că face curăţenie”.

Documentul se intitulează ”Diana Buzoianu, comisarul roşu-verde al setei şi întunericului. Cum a instaurat Bolşevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele şi pădurile României”.

