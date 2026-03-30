ÎCCJ a dat în judecată Guvernul pentru plata restanțelor salariale ale magistraților

De Magda Dragu
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, a depus luni, 30 martie 2026, o acțiune în instanță împotriva Guvernului României, solicitând plata integrală a drepturilor salariale restante ale magistraților.

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București, după ce, cu doar câteva zile înainte, pe 27 martie, instanța supremă a transmis Executivului o plângere prealabilă prin care cerea „deblocarea de îndată” a sumelor datorate, potrivit ziare.com.

Demersul vizează sume restante aferente anului 2026

Prin acțiunea depusă, ÎCCJ cere instanței: obligarea Guvernului și a Ministerului Finanțelor să asigure toate fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești; emiterea actelor administrative și realizarea demersurilor bugetare necesare, inclusiv prin rectificare bugetară; stabilirea unui termen de maximum 10 zile pentru executare; aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere, în sarcina persoanelor responsabile, inclusiv premierul și ministrul Finanțelor; plata unor penalități de 2% pentru fiecare zi de întârziere.

Demersul vizează sume restante aferente anului 2026, stabilite prin titluri executorii în urma a mii de procese câștigate de magistrați.

Acțiunea în instanță vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat, pe 19 martie, că plata acestor drepturi va fi amânată, în contextul unui compromis politic din coaliție, cerut de PSD pentru ajutoarele one-off. Fondurile au fost redirecționate pentru a susține un pachet social solicitat de Partidul Social Democrat, destinat pensionarilor și copiilor cu dizabilități. Urmează ca instanța să stabilească termenele de judecată.

