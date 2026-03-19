Un bărbat a murit în timp ce curăţa grădina din spatele blocului

Trupul neînsufleţit al unui bărbat de 78 de ani a fost găsit, miercuri, în spatele unui bloc din Timişoara. Bărbatul locuia în acel imobil şi mersese să cureţe grădina cu flori. El a fost găsit fără suflare de vecini, care au sunat la numărul de urgenţă 112.

„La data de 18 martie 2026, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că în spatele unui imobil situat pe strada Ştefan Octavian Iosif, din municipiul Timişoara, s-ar afla o persoană, posibil decedată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat de 78 de ani. În urma primelor verificări, pe corpul acestuia nu au fost identificate urme vizibile de violenţă”, a transmis IPJ Timiş.

Martorii spun că bărbatul locuia în imobil şi că ieşise să îngrijească grădina cu flori din spatele blocului. Cel mai probabil i s-a făcut rău şi a murit, el fiind cunoscut cu probleme medicale.

Trupul bărbatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

