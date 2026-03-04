Nouă maşini, în care se aflau 13 persoane, implicate într-un accident rutier pe DN 3

Două persoane au fost rânite în urma unui accident în care au fost implicate nouă maşini. Accidentul s-a produs miercuri dimineaţă în judeţul Constanţa, pe DN 3, în apropiere de ieşirea pe A4. În autoturisme se aflau 13 persoane. În urma accidentului, două persoane au fost rănite.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, miercuri, la un accident rutier cu patru autoturisme implicate, în care se aflau opt persoane, pe DN 3, în apropiere de ieşirea de pe A4, potrivit news.ro.

La faţa locului s-au deplasat o autospecială cu apă şi spumă, un echipaj SMURD şi patru ambulanţe ale Serviciului Judeţean.

Echipele de intervenţie au constatat însă că în evenimentul rutier fuseseră implicate nouă autoturisme, în care se aflau 13 persoane. Până la sosirea echipajelor alte cinci autoturisme mai intraseră în această coliziune.

În urma accidentului, două persoane au fost rănite, fiind transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

Citeşte şi: CNAB: 29 de curse, anulate astăzi din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu