Londra: Mai mulţi răniţi, după un atac cu o sabie de samurai

Cel puţin cinci persoane au fost rănite după ce au fost atacate lângă o stație de metrou din Londra de un bărbat înarmat cu o sabie de samurai. Printre răniți și doi polițiști care au intervenit pentru a-l imobiliza pe atacator.

Horrifying scenes in Hainault this morning where a man stabbed 4 people with a Samurai sword.



Our thoughts and prayers are with the families.



Knife crime has risen 54% in London and is at a 5 year high. We can’t go on like this. pic.twitter.com/k1y6JvuYUe