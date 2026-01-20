Sorana Cîrstea continuă la AO după o revenire spectaculoasă cu Eva Lys

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 41 WTA, a obținut calificarea în turul 2 la Australian Open, după ce a învins-o în 3 seturi pe Eva Lys (locul 39 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3. Românca a cedat primul set, dar a revenit senzațional și s-a impus în meci, continuându-și parcursul la Melbourne.

Sportiva noastră a avut un start greoi de meci, în care a cedat 3 game-uri la rând, în primele două nereușind să câștige mai mult de două puncte per game. Ulterior, duelul a părut să se echilibreze, iar cele două sportive și-au împărțit următoarele game-uri. Sorana, ocupanta locului 41 WTA, a reușit apoi să facă un break și să se apropie la scorul de 3-4, dar Lys a făcut imediat rebreak-ul și a ajuns în postura de a servi pentru set. Nemțoaica a profitat de această șansă și a pus capăt primei părți a jocului.

În setul secund, Cîrstea a câștigat primul game pe propriul serviciu, dar apoi a cedat 3 game-uri la rând. Imediat după aceea, românca a ajuns să preia conducerea definitiv. De la 1-3 s-a făcut rapid 4-3 și, chiar dacă Lys a egalat, Sorana a reușit să trimită meciul în decisiv.

Set trei excelent, să vină Osaka!

În setul 3, Sorana a continuat jocul bun și a ajuns rapid să conducă cu 3-1. Din păcate, nemțoaica a făcut imediat rebreak-ul și apoi a egalat la 3-3. După ce și-a făcut serviciul cu greu, Sori a reușit un break foarte important. În cele din urmă, la 5-3, a urmat un game perfect care i-a adus calificarea în turul secund.

După calificarea în turul 2, Sorana Cîrstea își va afla următoarea adversară în această după-amiază, fiind vorba despre învingătoarea din partida Naomi Osaka (locul 17 WTA) – Antonia Ruzic (locul 65 WTA), programată astăzi, nu înainte de ora 12:00 (ora României).

România a rămas cu două reprezentante în turul 2 la Australian Open 2026. Gabriela Ruse a obținut duminică dimineață calificarea, după ce a învins-o în minimum de seturi pe favorita numărul 26, Dayana Yastremska, scor 6-4, 7-5, după o oră și 49 de minute de joc.

Sportiva noastră va juca în turul 2 împotriva australiencei Ajla Tomljanovic (locul 78 WTA), care a trecut ieri de Yuliia Starodubtseva (locul 110 WTA), în 3 seturi, scor 4-6, 7-6 (3), 6-1, după două ore și 33 de minute de joc.

