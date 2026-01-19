-1 C
Craiova
luni, 19 ianuarie, 2026
Jaqueline Cristian, supărată după eșecul de la AO: „Au fost condiții destul de grele!“

De Tiberiu Cocora

Jaqueline Cristian a fost învinsă în primul tur de la Australian Open 2026 de Karolina Muchova, cap de serie nr. 19, în două seturi, scor 6-3, 7-6 (6), după o oră și 55 de minute de joc.

După meci, Jaqueline Cristian a oferit un interviu pentru Eurosport în care a vorbit despre cum s-a simțit pe teren și despre lucrurile care nu au mers așa cum și-ar fi dorit, evidențiind faptul că nu a putut juca cel mai bun tenis al său.

Sportiva de pe locul 35 mondial, care a fost marcată de ghinion la Melbourne, a explicat faptul că nu a avut nici condiții de joc foarte bune și că nici nu s-a putut recupera în totalitate după meciurile disputate săptămâna trecută la Adelaide.

„A fost un meci greu, o știu, am mai jucat de câteva ori cu ea și nu am reușit să o bat niciodată, dar acum a fost cel mai strâns meci, iar ăsta e un lucru bun din toată ziua asta superbă pe care o am.

Au fost condiții destul de grele, vânt, haos, ea e o jucătoare incomodă, e foarte completă… Am încercat să fac tot posibilul, din păcate nici nu am fost refăcută 100% după săptămâna trecută pentru că totuși au fost 5 meciuri la rând, după care m-am simțit destul de obosită și am ajuns aici și nu am putut să mă antrenez nici măcar pe terenul de meci înainte de turneu.

E o chestie pe care am acceptat-o. Bineînțeles, sunt foarte fericită de cum a mers săptămâna trecută și per total chiar vreau să stau pozitivă pentru că mi se pare că sunt într-o dinamică bună și astăzi, deși am pierdut meciul, chiar sunt mândră de felul în care am reușit să lupt și să stau acolo pentru fiecare minge, să-mi joc șansa.

S-a văzut ca ea a fost mai sigură pe ea, eu ca tenis nu sunt foarte fericită cu ce am arătat, dar singurul lucru care mă bucură e că totuși am reușit să lupt și să încerc să depășesc faptul că nu erau condiții ideale, că nu am fost pregătită 100%, că e o jucătoare foarte bună…

Asta e, din păcate asta am avut de această dată la turneul ăsta și oricât de mult îmi place, e Grand Slam-ul meu preferat, de data asta e cam scurt”, a declarat Jaqueline Cristian.

