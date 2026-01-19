Jaqueline Cristian, eliminată de la Australian Open! Muchova, inspirată în momentele „cheie“

Jaqueline Cristian a părăsit Australian Open din primul tur, românca înclinându-se în duelul cu cehoaica aflată pe locul 19 WTA, Karolina Muchova. Fosta finalistă de la Roland Garros (2023) a trecut în minimum de seturi de sportiva noastră, 6-3, 7-6(6).

Jaqueline pierduse toate cele 3 dispute anterioare contra cehoaicei, de fiecare dată clar, fără a câştiga vreun set. Istoria s-a repetat şi de această dată, chiar dacă Cristian nu a început rău meciul, la 1-0 ea beneficiind de două mingi consecutive de break. Semifinalistă la Australian Open în 2021, Muchova a rezistat şi a făcut imediat breakul, însă sportiva noastră a revenit în prima manşă, egalând la 2. Echilibrul s-a rupt decisiv la 3-2 pentru Muchova, ea reușind încă o dată să câştige contra serviciului. De acolo totul a mers în favoarea ei, închizând setul cu 6-3.

Set secund decis la cele mai mici detalii

Cristian a acuzat şocul şi şi-a cedat din nou serviciul în debutul manșei secunde. Sportiva noastră a arătat că are un moral de competiţie bun şi a făcut break în gameul 4, iar pe propriul serviciu a părut din ce în ce mai solidă, dar experienţa Karolinei s-a văzut din nou într-un moment „cheie“. La 4-4, Muchova a reuşit să câştige împotriva serviciului, însă Cristian a arătat din nou o forţă mentală impresionantă, egalând la 5 când sportiva din Cehia a servit pentru meci.

În cele din urmă, s-a ajuns la tie-break, unde a 19-a jucătoare a lumii a fost mai inspirată. Aceasta a câştigat primele 3 puncte şi, chiar dacă românca a recuperat deficitul, în cele din urmă victoria i-a aparţinut cehoaicei.

Dacă Jaqueline Cristian a fost eliminată, românii le ţin pumnii strânşi Gabrielei Ruse, care s-a calificat duminică în turul secund, după ce a trecut de o favorită şi Soranei Cîrstea. Aceasta din urmă va debuta în competiţie marţi, urmând a evolua în compania Evei Lys.

