-6.7 C
Craiova
luni, 19 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisJaqueline Cristian, eliminată de la Australian Open! Muchova, inspirată în momentele „cheie“

Jaqueline Cristian, eliminată de la Australian Open! Muchova, inspirată în momentele „cheie“

De Tiberiu Cocora

Jaqueline Cristian a părăsit Australian Open din primul tur, românca înclinându-se în duelul cu cehoaica aflată pe locul 19 WTA, Karolina Muchova. Fosta finalistă de la Roland Garros (2023) a trecut în minimum de seturi de sportiva noastră, 6-3, 7-6(6).

Jaqueline pierduse toate cele 3 dispute anterioare contra cehoaicei, de fiecare dată clar, fără a câştiga vreun set. Istoria s-a repetat şi de această dată, chiar dacă Cristian nu a început rău meciul, la 1-0 ea beneficiind de două mingi consecutive de break. Semifinalistă la Australian Open în 2021, Muchova a rezistat şi a făcut imediat breakul, însă sportiva noastră a revenit în prima manşă, egalând la 2. Echilibrul s-a rupt decisiv la 3-2 pentru Muchova, ea reușind încă o dată să câştige contra serviciului. De acolo totul a mers în favoarea ei, închizând setul cu 6-3.

Set secund decis la cele mai mici detalii

Cristian a acuzat şocul şi şi-a cedat din nou serviciul în debutul manșei secunde. Sportiva noastră a arătat că are un moral de competiţie bun şi a făcut break în gameul 4, iar pe propriul serviciu a părut din ce în ce mai solidă, dar experienţa Karolinei s-a văzut din nou într-un moment „cheie“. La 4-4, Muchova a reuşit să câştige împotriva serviciului, însă Cristian a arătat din nou o forţă mentală impresionantă, egalând la 5 când sportiva din Cehia a servit pentru meci.

În cele din urmă, s-a ajuns la tie-break, unde a 19-a jucătoare a lumii a fost mai inspirată. Aceasta a câştigat primele 3 puncte şi, chiar dacă românca a recuperat deficitul, în cele din urmă victoria i-a aparţinut cehoaicei.

Dacă Jaqueline Cristian a fost eliminată, românii le ţin pumnii strânşi Gabrielei Ruse, care s-a calificat duminică în turul secund, după ce a trecut de o favorită şi Soranei Cîrstea. Aceasta din urmă va debuta în competiţie marţi, urmând a evolua în compania Evei Lys.

Citește și: Emma Răducanu, în turul doi la Australian Open după o victorie facilă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA