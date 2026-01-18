Emma Răducanu, în turul doi la Australian Open după o victorie facilă

Emma Răducanu s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, în timp ce americanca Venus Williams a fost eliminată.

Britanica de origine română, aflată pe locul 29 WTA, s-a impus în runda întâi, în două seturi, 6-4, 6-1, în fața thailandezei Mananchaya Sawangkaew (195 WTA), în mai puțin de o oră și 15 minute. Răducanu, câștigătoarea de la US Open 2021, a reușit doi ași și a făcut o singură dublă greșeală, thailandeza având un as și comițând patru duble greșeli. În turul secund, Emma Răducanu o va avea ca adversară pe austriaca Anastasia Potapova (54 WTA).

În schimb, la cea de-a 20-a participare a sa la Melbourne, Venus Williams (45 ani), fost lider al clasamentului mondial, aflată în prezent pe locul 576 WTA, a cedat în trei seturi, 7-6 (7/5), 3-6, 4-6, în fața sârboaicei Olga Danilovic (68 WTA). Danilovic s-a impus după o partidă de două ore și 20 de minute. Danilovic o va înfrunta în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe Coco Gauff (SUA, 3 WTA, favorită nr. 3) și Kamila Rahimova (Uzbekistan, 91 WTA).

