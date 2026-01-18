-7.2 C
Craiova
duminică, 18 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisEmma Răducanu, în turul doi la Australian Open după o victorie facilă

Emma Răducanu, în turul doi la Australian Open după o victorie facilă

De Tiberiu Cocora

Emma Răducanu s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, în timp ce americanca Venus Williams a fost eliminată.

Britanica de origine română, aflată pe locul 29 WTA, s-a impus în runda întâi, în două seturi, 6-4, 6-1, în fața thailandezei Mananchaya Sawangkaew (195 WTA), în mai puțin de o oră și 15 minute. Răducanu, câștigătoarea de la US Open 2021, a reușit doi ași și a făcut o singură dublă greșeală, thailandeza având un as și comițând patru duble greșeli. În turul secund, Emma Răducanu o va avea ca adversară pe austriaca Anastasia Potapova (54 WTA).

În schimb, la cea de-a 20-a participare a sa la Melbourne, Venus Williams (45 ani), fost lider al clasamentului mondial, aflată în prezent pe locul 576 WTA, a cedat în trei seturi, 7-6 (7/5), 3-6, 4-6, în fața sârboaicei Olga Danilovic (68 WTA). Danilovic s-a impus după o partidă de două ore și 20 de minute. Danilovic o va înfrunta în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe Coco Gauff (SUA, 3 WTA, favorită nr. 3) și Kamila Rahimova (Uzbekistan, 91 WTA).

Citește și: Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA