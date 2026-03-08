Nicuşor Bancu cere sancţiuni după Rapid – Craiova: „Nu este ok față de Baiaram!“

Nicușor Bancu, fundașul stânga al celor de la Universitatea Craiova, a comentat remiza echipei sale în fața celor de la Rapid, scor 1-1, meci din ultima etapă din sezonul regular.

Marcatorul oltenilor a vorbit despre partida de pe Giulești și a cerut sancțiuni pentru suporterii Rapidului care ar fi folosit insulte rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram.

„Incidente se întâmplă, suntem la fotbal. Important să nu se mai întâmple. Nu este frumos față de colegul meu. Sper să învețe ceva. Arbitrii au notat, știu mai bine. Sper să nu se mai repete. El (n.r. Baiaram) a pățit-o și cu Dinamo și a fost suspendat două etape. Acum să vedem ce se va întâmpla cu cei de la Rapid. Nu este ok față de Baiaram“, a declarat căpitanul alb-albaştrilor.

Bancu, nemulţumit de remiza din Giuleşti: „Am avut meciul în mână!“

Bancu s-a arătat dezamăgit de scor, dat fiind faptul că Universitatea a fost echipa care a dominat ostilităţile.

„Suntem puțini dezamăgiți. Am avut meciul în mână, puteam înscrie de mai multe ori. La acea greșeală am dat în cel de la Rapid, am vrut să degajez și a venit golul lor. Ei n-au avut mai nimic. Am suferit acolo în față. Puteam să marcăm al doilea gol. Meritam să câștigăm.

Am strâns puncte, dar cu siguranță se putea face și mai mult. Au fost meciuri în care am pierdut nemeritat. Au fost și meciuri în care am jucat prost și am câștigat. Până la urmă suntem bucuroși de ceea ce am realizat. Terminăm pe primul loc și începem acasă. Unii dintre colegii mei au jucat 120 de minute. Nu le-a fost ușor. S-a resimțit oboseala în a doua repriză. Erau mai obosiți. Fiecare a alergat cât a putut. Cei care au intrat au făcut-o destul de bine. A contat și meciul din Cupă. Este greu la Rapid să vii să domini“, a mai spus Bancu.

