Știri de ultima orăSportFotbalRapid - U Craiova 1-1 / Rezultat echitabil, Știința pornește cu 30 de puncte în play-off!

Rapid – U Craiova 1-1 / Rezultat echitabil, Știința pornește cu 30 de puncte în play-off!

De Tiberiu Cocora

Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 1-1, în Giulești, în ultimul meci al sezonului regular din SuperLiga. Odată cu acest rezultat, cele două se pregătesc de startul play-off-ului la doar două ppuncte distanță una de cealaltă, cu Știința pe primul loc în clasament.

Universitatea și Rapid au oferit o primă repriză destul de închisă, fără faze de poartă, fără ocazii, dar cu multă tensiune la nivelul gazonului. Alb-albaștrii au dominat la capitolul posesie, în timp ce gazdele au încercat să rupă ritmul prin lansările lui Petrila. Oportunități au avut ambele formații, însă mingea a stat destul de departe de poarta lui Aioani și Popescu. S-a intrat cu 0-0 la pauză și cu multe semne de întrebare privind tacticile posibile pentru jumătatea a doua a partidei.

Căpitanii au marcat, nimeni n-a câștigat

Partea secundă a adus și golurile pe „Giulești“. Primii care au punctat au fost elevii lui Coelho, prin Nicușor Bancu (49). Acesta a combinat perfect cu Baiaram și a finalizat din unghi, printre picioarele lui Aioani. Rapid s-a instalat în ofensivă imediat, iar la doar șase minute distanță a restabilit egalitatea.

După mai multe devieri nefericite, mingea a ajuns la Dobre, care a finalizat cu „sete“ din mijlocul careului. Rapid s-a stins apoi și s-a retras în propria jumătate, lăsându-i pe alb-albaștri să preia inișiativa. Totuși, ușor-ușor s-au stins și oltenii, nu au riscat pe final, iar partida s-a încheiat 1-1.

