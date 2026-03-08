Fotbal (f) / România a umilit Cipru în preliminariile CM 2027

Naționala feminină de fotbal a României a învins echipa Ciprului cu scorul de 4-0 (2-0), sâmbătă, pe Stadionul Ethnikos Achnas, în Grupa C5 a preliminariilor Cupei Mondiale din 2027.

Golurile au fost marcate de Ioana Bălăceanu (12, 74), Mihaela Ciolacu (40 – penalty) și Ana Maria Vlădulescu (58).

Selecționerul Massimo Pedrazzini a aliniat echipa: Andreea Părăluță – Teodora Nicoară, Ana Maria Stanciu, Maria Ficzay (căpitan; Antonia Bratu, 80), Erika Gered (Ioana Stancu, 46) – Olga Iordăchiuși (Cristina Botojel, 59), Mihaela Ciolacu, Ștefania Vătafu – Ioana Bălăceanu, Carmen Marcu (Claudia Bistrian, 67), Ana Maria Vlădulescu (Sonia Bumbar, 80).

Marți, România a învins echipa Republicii Moldova, cu scorul de 1-0 (0-0), pe Stadionul Arcul de Triumf din București, în primul meci al grupei. România va juca pe 18 aprilie acasă cu Cipru, iar pe 5 iunie în deplasare cu Republica Moldova.

Cum se ajunge la turneul final din Brazilia

UEFA are alocate 11 locuri la turneul final care va avea loc în Brazilia în 2027, iar o a 12-a echipă europeană s-ar putea califica la Cupa Mondială în urma unui play-off intercontinental. Cele 11 echipe calificate vor fi decise astfel: calificare directă – cele 4 câștigătoare ale grupelor din Liga A; calificare în urma meciurilor din play-off.

Traseul 1: ocupantele locurilor 2 și 3 din grupele din Liga A vor juca o primă rundă de play-off împotriva celor 6 câștigătoare de grupă și a primelor 2 celor mai bune echipe de pe locurile 2 din Liga C;

Traseul 2: ocupantelor locurilor 4 în grupele din Liga A și câștigătoarele de grupă din Liga B vor juca în prima rundă de play-off împotriva echipelor de pe locurile 2 și 3 din Liga B.

Ulterior, câștigătoarele primei runde de play-off provenite de pe ambele trasee vor fi împerecheate în urma unei trageri la sorți, iar 7 dintre câștigătoarele rundei a doua din play-off se vor califica la Cupa Mondială (ierarhia va fi stabilită pe baza rezultatelor din preliminarii). Cea de-a opta câștigătoare din play-off va juca un baraj intercontinental.

