Lionel Messi a înscris din nou în victoria lui Inter Miami cu 2-1 împotriva lui D.C. United, sâmbătă, în MLS, marcând al 899-lea gol din carieră.

După dubla sa împotriva lui Orlando săptămâna trecută, argentinianul în vârstă de 38 de ani a propulsat-o pe campioana en-titre, Inter Miami, spre a doua victorie în trei meciuri de campionat, înscriind golul care a adus cele trei puncte formației sale în minutul 27.

Messi a marcat astfel al 80-lea gol pentru Miami, unde joacă din vara anului 2023, și al 899-lea din cariera sa, înainte de o deplasare la Nashville, miercuri, pentru prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor CONCACAF.

Marele său rival, Cristiano Ronaldo, încă activ la 41 de ani, a depășit deja pragul de 900 de goluri.

