F1 / George Russell, triumfător în Australia, în prima cursă a sezonului. Ce s-a întâmplat cu Norris și Verstappen

De Tiberiu Cocora

Plecat de pe prima poziție, britanicul George Russell (Mercedes) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima cursă a noului sezon. A fost urmat de colegul Kimi Antonelli și de Charles Leclerc (Ferrari).

Mercedes a început cum nu se putea mai bine sezonul 2026, unul care a venit cu o serie de schimbări majore de regulament. Piloții Mercedes au plecat primii în cursă și au avut de lucru doar în prima parte a acesteia.

Cele două „Săgeţi Argintii”, deja dominante în calificările de sâmbătă, şi-au repetat performanţa în cursă şi le-au depăşit confortabil pe cele două Ferrari-uri, ale pilotului monegasc Charles Leclerc şi britanicului Lewis Hamilton, septuplu campion mondial.

În spatele lor, campionul mondial en-titre Lando Norris (McLaren) a terminat pe locul cinci, după ce a rezistat unor atacuri puternice ale olandezului Max Verstappen (Red Bull). Cvadruplul campion mondial, care a pornit de pe locul 20 al grilei de start după ce a dezamăgit în prima parte a calificărilor de sâmbătă, a avut o revenire superbă, terminând pe locul şase.

Top 10 a fost completat de englezul Oliver Bearman (Haas), debutantul britanic Arvid Lindblad (Racing Bulls), care a avut un start fantastic, brazilianul Gabriel Bortoleto (Audi) şi francezul Pierre Gasly (Alpine).

Următoarea cursă va fi Marele Premiu al Chinei (13-15 martie).

Clasamentul MP al Australiei

  1. George Russell
  2. Kimi Antonelli
  3. Charles Leclerc
  4. Lewis Hamilton
  5. Landon Norris
  6. Max Verstappen
  7. Oliver Bearman
  8. Arvid Lindblad
  9. Gabriel Bortoleto
  10. Pierre Gasly
  11. Esteban Ocon
  12. Alexander Albon
  13. Liam Lawson
  14. Franco Colapinto
  15. Carlos Sainz
  16. Sergio Perez
  17. Lance Stroll
  18. Fernando Alonso – abandon
  19. Valtteri Bottas – abandon
  20. Isack Hadjar – abandon
  21. Oscar Piastri – nu a luat startul
  22. Nico Hulkenberg – nu a luat startul

