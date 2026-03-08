F1 / George Russell, triumfător în Australia, în prima cursă a sezonului. Ce s-a întâmplat cu Norris și Verstappen

Plecat de pe prima poziție, britanicul George Russell (Mercedes) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima cursă a noului sezon. A fost urmat de colegul Kimi Antonelli și de Charles Leclerc (Ferrari).
Mercedes a început cum nu se putea mai bine sezonul 2026, unul care a venit cu o serie de schimbări majore de regulament. Piloții Mercedes au plecat primii în cursă și au avut de lucru doar în prima parte a acesteia.
Cele două „Săgeţi Argintii”, deja dominante în calificările de sâmbătă, şi-au repetat performanţa în cursă şi le-au depăşit confortabil pe cele două Ferrari-uri, ale pilotului monegasc Charles Leclerc şi britanicului Lewis Hamilton, septuplu campion mondial.
În spatele lor, campionul mondial en-titre Lando Norris (McLaren) a terminat pe locul cinci, după ce a rezistat unor atacuri puternice ale olandezului Max Verstappen (Red Bull). Cvadruplul campion mondial, care a pornit de pe locul 20 al grilei de start după ce a dezamăgit în prima parte a calificărilor de sâmbătă, a avut o revenire superbă, terminând pe locul şase.
Top 10 a fost completat de englezul Oliver Bearman (Haas), debutantul britanic Arvid Lindblad (Racing Bulls), care a avut un start fantastic, brazilianul Gabriel Bortoleto (Audi) şi francezul Pierre Gasly (Alpine).
Următoarea cursă va fi Marele Premiu al Chinei (13-15 martie).
Clasamentul MP al Australiei
- George Russell
- Kimi Antonelli
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Landon Norris
- Max Verstappen
- Oliver Bearman
- Arvid Lindblad
- Gabriel Bortoleto
- Pierre Gasly
- Esteban Ocon
- Alexander Albon
- Liam Lawson
- Franco Colapinto
- Carlos Sainz
- Sergio Perez
- Lance Stroll
- Fernando Alonso – abandon
- Valtteri Bottas – abandon
- Isack Hadjar – abandon
- Oscar Piastri – nu a luat startul
- Nico Hulkenberg – nu a luat startul
