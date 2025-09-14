Universitatea Craiova o va întâlni astăzi, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Farul Constanța. Disputa contează pentru etapa a 9-a din Superligă şi se anunţă spectaculoasă. Duelul aduce față în față echipa cu cel mai bun atac din campionat, Ştiinţa, respectiv formația lui Ianis Zicu, Farul, recunoscută pentru jocul spectaculos și driblingurile reușite.

Universitatea Craiova, lider și atac devastator

Formația pregătită de Mirel Rădoi se află pe primul loc în clasament, cu șase victorii și două remize. Alb-albaştrii au marcat 17 goluri şi au cel mai bun atac din Superligă.

Steven Nsimba, atacantul francez, este principalul artizan al reușitelor, cu 4 goluri și 2 pase decisive. Altfel, 11 jucători din lot au contribuit cu goluri sau assist-uri, semn al unei echipe ofensive bine sudate.

Singura vulnerabilitate a grupării oltene este la fazele fixe. 5 din cele 9 goluri primite au venit în urma cornerelor sau loviturilor libere!

Se anunţă şi de data aceasta o atmosferă frumoasă în „Vulcan“. Trebuie menţionat faptul că Universitatea Craiova are o medie de 12.520 spectatori/meci pe „Ion Oblemenco“, fiind a doua după Rapid.

Farul Constanța – forța driblingurilor și omul decisiv, Răzvan Tănasă

De partea cealaltă, Farul Constanța a revenit pe linia victoriei după 3 înfrângeri consecutive, câștigând cu 2-1 contra Petrolului. Este echipa cu cele mai multe driblinguri reușite în campionat: 72, comparativ cu 58 ale Craiovei.

Răzvan Tănasă este omul momentului din tabăra „marinarilor“, având 4 goluri marcate și un penalty obținut.

Punctul slab al Farul este apărarea! Constănțenii au primit gol în toate cele 8 meciuri disputate în SuperLiga 2025.

Statistica directă Craiova – Farul

În ultimele 10 dueluri directe, Farul Constanța a câștigat de 6 ori, Craiova doar de 2 ori. Ultima întâlnire a avut loc pe 1 martie 2025, când Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0, prin golul lui Alexandru Mitriță.

Brigadă din Capitală în Bănie

Partida de pe „Ion Oblemenco“ va fi arbitrată de Marcel Bîrsan (Bucureşti). Acesta va fi ajutat la cele două linii de Vasile Marinescu şi Ionuţ Neacşu, iar de la margine de rezerva Bogdan Dumitrache (toţi din Bucureşti).

VAR-ul va fi asigurat de Sorin Costreie (Voluntari) şi Valentin Porumbel (Olteniţa).

Observator din partea CCA va fi Corneliu Fecioru (Bucureşti). LPF l-a desemnat supervizor pe Claudiu Boaru (Mediaş).

Citeşte şi: Superliga | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 9