U Craiova a trimis lista la UEFA! Trei jucători nu fac parte din calculele lui Rădoi

Universitatea Craiova va evolua în premieră în faza ligii UEFA Conference League. Mirel Rădoi a mai primit încă două transferuri înainte de termenul limită pentru trimiterea listei către UEFA, Adrian Rus și Monday Etim, iar așa cum era de așteptat, le-a făcut loc în lot.

În schimb, antrenorul formației de pe ”Ion Oblemenco” a decis să renunțe la fundașul central Darius Fălcușan, mijlocașul lateral Mihnea Rădulescu și atacantul Luis Paradela.

Lotul Craiovei pentru cele șase meciuri din Conference League!

PORTARI:

1. Silviu Lung Jr.

21. Laurențiu Popescu

31. Matei Goga

33. Alexandru Glodean

77. Pavlo Isenko

FUNDAȘI:

3. Oleksandr Romanchuk

6. Vladimir Screciu

15. Juraj Badelj

19. Vasile Mogoș

24. Nikola Stevanović

28. Adrian Rus

MIJLOCAȘI:

2. Florin Ștefan

4. Alexandru Crețu

5. Anzor Mekvabishvili

8. Tudor Băluță

11. Nicușor Bancu

14. Lyes Houri

17. Carlos Mora

20. Alexandru Cicâldău

23. Samuel Teles

30. David Matei

ATACANȚI:

9. Assad Al-Hamlawi

10. Ștefan Baiaram

12. Monday Etim

27. David Barbu

29. Luca Băsceanu

39. Steven Nsimba

Pe lista A se regăsesc 24 de jucători, iar pe lista B încă trei (Matei Goga, Alexandru Glodean și David Barbu), toți crescuți la nivel de club și care nu ocupă spațiu pe lista principală.

Schimbări se mai pot efectua abia înainte de începerea partidelor din fazele eliminatorii.

