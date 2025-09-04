21.7 C
U Craiova a trimis lista la UEFA! Trei jucători nu fac parte din calculele lui Rădoi

De Tiberiu Cocora

Universitatea Craiova va evolua în premieră în faza ligii UEFA Conference League. Mirel Rădoi a mai primit încă două transferuri înainte de termenul limită pentru trimiterea listei către UEFA, Adrian Rus și Monday Etim, iar așa cum era de așteptat, le-a făcut loc în lot.

În schimb, antrenorul formației de pe ”Ion Oblemenco” a decis să renunțe la fundașul central Darius Fălcușan, mijlocașul lateral Mihnea Rădulescu și atacantul Luis Paradela.

Lotul Craiovei pentru cele șase meciuri din Conference League!

PORTARI:

  • 1. Silviu Lung Jr.
  • 21. Laurențiu Popescu
  • 31. Matei Goga
  • 33. Alexandru Glodean
  • 77. Pavlo Isenko

FUNDAȘI:

  • 3. Oleksandr Romanchuk
  • 6. Vladimir Screciu
  • 15. Juraj Badelj
  • 19. Vasile Mogoș
  • 24. Nikola Stevanović
  • 28. Adrian Rus

MIJLOCAȘI:

  • 2. Florin Ștefan
  • 4. Alexandru Crețu
  • 5. Anzor Mekvabishvili
  • 8. Tudor Băluță
  • 11. Nicușor Bancu
  • 14. Lyes Houri
  • 17. Carlos Mora
  • 20. Alexandru Cicâldău
  • 23. Samuel Teles
  • 30. David Matei

ATACANȚI:

  • 9. Assad Al-Hamlawi
  • 10. Ștefan Baiaram
  • 12. Monday Etim
  • 27. David Barbu
  • 29. Luca Băsceanu
  • 39. Steven Nsimba

Pe lista A se regăsesc 24 de jucători, iar pe lista B încă trei (Matei Goga, Alexandru Glodean și David Barbu), toți crescuți la nivel de club și care nu ocupă spațiu pe lista principală.

Schimbări se mai pot efectua abia înainte de începerea partidelor din fazele eliminatorii.

