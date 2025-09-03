Adrian Mititelu îşi freacă mâinile: l-a vândut pe Blănuţă la Dinamo Kiev pe o sumă frumoasă!

Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al celor de la Dinamo Kiev! Mutarea a fost oficializată de clubul ucrainean, după miezul nopții, iar Adrian Mititelu îşi freacă mâinile, acum, pentru reuşita de marţi noapte.

Blănuță a parafat un contract valabil până în 2030 cu Dinamo Kiev.

„Vladislav Blănuță – noul jucător al lui Dinamo Kiev!Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță.Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

Și-a început cariera de junior în academiile din Cehia, Moldova și România. În 2019 a ajuns la academia clubului italian Pescara, unde în decembrie 2020 a debutat în Serie B pentru prima echipă. Pentru Pescara a bifat 6 apariții.

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.

La nivel internațional a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad! “, se arată în comunicatul celor de la Dinamo Kiev.

Bani buni încasaţi de Adrian Mititelu

După revenirea de la împrumutul la Universitatea Cluj și retrogradarea oltenilor până în Liga a III-a, cauzată de problemele financiare și de numeroase datorii, era evident că Vladislav Blănuță nu va mai continua în Bănie.

El a semnat cu campioana en-titre, Dinamo Kiev, echipă care, după un parcurs modest în preliminariile cupelor europene, va evolua în grupele Conference League. Acolo, formația ucraineană, fosta echipă a lui Mircea Lucescu, se va confrunta cu adversari importanți: Crystal Palace, Samsunspor, Zrinjski Mostar, Omonia Nicosia, Fiorentina și Noah.

Conform FANATIK, în urma cedării definitive a lui Vladislav Blănuță la Kiev, în conturile clubului FCU Craiova va intra, în primă fază, suma de două milioane de euro. Aceasta va putea crește însă în perioada următoare, pentru că în contract sunt prevăzute și anumite bonusuri de performanță, în valoare de 300.000 de euro. În plus, în cazul în care Dinamo Kiev îl va vinde mai departe pe Blănuță, gruparea patronată de Adrian Mititelu va mai primi și un procent de 20% din indemnizația de transfer.

