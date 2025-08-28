Start în Liga 3! Echipele doljene încep goana după puncte

Gata cu meciurile de pregătire de la Liga 3! În acest weekend este programată runda inaugurală a sezonului 2025/2026. Spre deosebire de anul trecut, când a avut o singură formație, pe ACSO Filiași, Doljul are acum trei reprezentante.

„Satelitul“ Științei începe lupta pentru promovare

Universitatea Craiova a reînființat echipa „satelit“ și și-a propus să o promoveze în eșalonul secund sub comanda lui Corneliu Papură. Universitatea II Craiova va juca vineri, 29 august, de la ora 18.00, în deplasare, împotriva echipei LPS HD Clinceni.

Disputa va fi arbitrată de Dumitru Robert Mormeci (Braşov), ajutat de asistenții Gabriel Boncz (Făgăraş) și Marian Tunsoiu (Sinca Nouă), respectiv de rezerva Tudor George Rășanu (Braşov). Delegat de joc va fi Victor Radu (Bucureşti), iar observator pentru arbitri – Bogdan Gheorghe (Bucureşti).

ACSO Filiași, start cu un lot foarte schimbat

ACSO Filiași va juca și ea tot vineri, de la ora 18.00, acasă, împotriva echipei CSL Nanov. Antrenorul Victor Naicu a reconfigurat lotul în această vară, are foarte mulți jucători tineri noi, dar speră la o calificare în play-off.

Această primă bătălie de pe stadionul „Orășenesc“ va fi arbitrată de Iuliana Elena Demetrescu (Vâlcea). Asistenți vor fi Robert Meres (Cluj) și Teo Alexandru Șomlea (Cluj), iar rezervă Mihail Denis Boldu (Vâlcea). Observator CCA va fi Cosmin Tutunaru (Târgu Jiu), iar delegat joc Sorin Bălăcescu (Târgu Jiu).

FCU pornește misiunea imposibilă

O apariție neașteptată la Liga 3 o reprezintă FCU Craiova. După cum bine se știe, echipa familiei Mititelu se confruntă cu mari probleme financiare. Nu a primit licența pentru Liga 2 și a „căzut“ un eșalon. Mai mult, pornește campionatul cu o penalitate de 94 de puncte. Obiectivul echipei antrenate de Dan Vasilică e foarte greu de stabilit.

FCU este programată să evolueze sâmbătă, în prima etapă. Ar urma să o întâlnească de la ora 18.00, pe stadionul „Municipal“ din Severin, pe Academica Balș, echipă reapărută în „peisaj“ cu antrenorul Dan Oprescu la cârmă.

Liga 3, etapa 1

Vineri, 29 august – ora 18.00: Cetatea Turnu Măgurele – Oltul Curtişoara, ACSO Filiaşi – CSL Nanov, AXI Arena – CSM Alexandria, LPS Clinceni – Universitatea II Craiova.

Sâmbătă, 30 august – ora 18.00: FCU Craiova – Academica Balș, Dunărea Giurgiu – Progresul Spartac.

