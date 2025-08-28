32.9 C
Craiova
joi, 28 august, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenis | Emma Răducanu, calificată în turul trei la US Open

Tenis | Emma Răducanu, calificată în turul trei la US Open

De Alexandru VIRTOSU

Britanica de origine română Emma Răducanu s-a calificat miercuri seară în runda a treia a turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului. Aceasta s-a impus în turul secund, în două seturi, scor 6-2, 6-1, de indoneziana Janice Tjen (149 WTA).
Răducanu (36 WTA), câștigătoare a titlului în 2021, s-a impus după doar o oră de joc, reușind opt ași.
Britanica o va avea ca adversară în runda următoare pe kazaha Elena Rybakina (10 WTA, favorită nr. 9), care a trecut de cehoaica Tereza Valentova (96 WTA) tot în două seturi, scor 6-3, 7-6 (9-7).

În această seară, de la ora 20.00, se va disputa partida Sorana Cîrstea – Karolina Muchova, iar de la ora 21.30 este programat meciul Jaqueline Cristian – Ashlyn Krueger. Ambele dispute contează pentru turul secund la US Open.

Citește și: Știința, e timpul să strălucești!

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA