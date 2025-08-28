Știința, e timpul să strălucești!

Universitatea Craiova a dat peste cap orice așteptări în primele tururi preliminare din Conference League, chiar dacă a alternat evoluțiile extraordinare, cu unele greu de recunoscut. La „general“ a ieșit cu capul sus din dublele cu FK Sarajevo și Spartak Trnava și, mai mult, le-a închis gura multora.

Pe cei mai aprigi contestatari i-a redus la tăcere după meciul tur de la Istanbul, unde a câștigat cu 2-1 prima bătălie cu Basaksehir. Și vorbim despre o formație de trei ori mai valoroasă din punct de vedere financiar. Putea încheia chiar cu 2-0 demonstrația de forță de pe stadionul „Fatih Terim“, dar poate că a fost mai bine că s-a încasat un gol. Poate că astfel nu se va instala relaxarea în rândul luptătorilor lui Mirel Rădoi în manșa a doua a confruntării cu Basaksehir, programată astăzi, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Orice mic amănunt contează

Universitatea Craiova a demonstrat în acest început de sezon că are un lot valoros, cu jucători pe care se poate baza în orice clipă, indiferent că încep din primul minut sau intră de pe bancă.

E clar, însă, că Mirel Rădoi trebuie să fie foarte inspirat în alcătuirea formulei de start în această a doua partidă, dar și pe parcursul jocului. Spunem asta pentru că de restul s-a ocupat tehnicianul Științei și staff-ul său cu siguranță. În afara pregătirii cu lux de amănunte a băieților noștri, Mirel Rădoi și colaboratorii săi au studiat adversarii cu mare atenție și știu la ce să se aștepte și au deja un „antidot“.

Se anunță o atmosferă de vis

Știința, față de meciul tur cu Basaksehir, mai are un atu important: publicul! Au fost provocări din tribune la meciul cu Petrolul, când tabela indica 0-0, dar la final au fost aplauze și aprecieri. Mirel Rădoi le-a atras atenția suporterilor guralivi că Știința nu trebuie judecată, ci susținută continuu, ajutată să treacă peste momentele dificile! Și cu siguranța așa se va întâmpla, pentru că toată lumea a înțeles că nu este momentul să strâmbe din nas!

Prima obligativitate a fost îndeplinită deja: stadionul „Ion Oblemenco“ va fi arhiplin! Emulația s-a putut observa cu ușurință, atât în „piață“, cât și în mediul online. Atmosfera va fi de vis, calificarea în Conference League trebuie obținută cu orice preț!

Și pentru că tot vorbim de suporteri, printre aceștia se va afla inclusiv Alex Mitriță, fotbalistul care a contribuit din plin la calificarea în cupele europene. A venit din China să o susțină pe Știința! Ca el vor fi alții, veniți din toate colțurile Europei, pentru că Universitatea Craiova este iubită. De aceea nu e loc de jumătăți de măsură!

Arbitraj cu precizie germană

Spre deosebire de partidele trecute din Confernce League, UEFA a delegat pentru această partidă decisivă din Bănie o brigadă de arbitri de primă mână, din Germania. Astfel, centralul disputei va fi Daniel Schlager, asistenți Sven Waschitzki și Tobias Fritsch, iar rezervă pe Tobias Reichel. Și în camera VAR vom avea nemți, în speță pe Katrin Rafalski și Robert Schroder.

Așadar, la luptă, Știința!

