Ștefan Baiaram: „La ultima fază am văzut mingea în poartă“

Universitatea Craiova a remizat cu FCSB, 0-0, iar unul dintre jucătorii Științei care au avut șanse de a marca a fost Ștefan Baiaram. La finalul întâlnirii, decarul oltenilor s-a arătat nemulțumit de rezultat.

„Am avut niște ocazii imense. Am avut și eu una. Ne pare rău că nu i-am mulțumit pe suporteri. Le mulțumesc că au venit în număr mare. La ultima fază am văzut-o în poartă (bara lui Mora – n.r.). Îmi pare rău că nu a marcat. Am făcut un meci bun și meritam să câștigăm. Sunt foarte dezamăgit că nu i-am făcut fericiți pe fani. Sunt oltean, știu că este un derbi și toată lumea vrea să câștige acest meci.

E devreme să vorbim de campioană. Mai sunt multe meciuri, se joacă. Fiecare meci e diferit, nu seamănă unul cu altul”, a spus Ștefan Baiaram.

Superliga, play-off, etapa 4:

Sâmbătă, 12 aprilie: U Cluj – Dinamo 2-4.

Duminică, 13 aprilie: „U“ Craiova – FCSB 0-0.

Luni, 14 aprilie – ora 20.30: CFR Cluj – Rapid.

Clasament: 1. FCSB 36 puncte (golaveraj 6-4), 2. CFR Cluj 33 (5-2), 3. „U“ Craiova 33 (5-3), 4. Dinamo 29 (6-8), 5. U Cluj 29 (3-8), 6. Rapid 27 (5-5).

