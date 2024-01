Andrea Padula a devenit cetăţean român. FCU, refuzată şi de bulgari pentru amical

Fundaşul formaţiei FCU Craiova, Andrea Padula, a dobândit cetăţenia română şi va putea reprezenta naţionala României, a anunţat clubul patronat de familia Mititelu pe pagina oficială de Facebook. Padula s-a născut pe 4 aprilie 1996, în Elveţia, la Mendrisio, mama fiind din România, iar tatăl din Italia.

Andrea Padula a devenit jucătorul clubului FCU în acest sezon. Unul dintre obiectivele sale îl reprezintă „o viitoare prezenţă în naţionala României“.

„Sunt fericit că am reuşit să devin român cu acte în regulă. Sunt fericit, şi în acelaşi timp, să joc pentru FCU Craiova. Este prima mea experienţă în România, iar tot ce am realizat de la venirea mea aici şi modul în care am fost primit a fost unul deosebit. Îmi doresc să realizez performanţe la cel mai înalt nivel cu echipa mea, iar într-o bună zi, să pot reprezenta cu mândrie tricoul echipei naţionale“, a declarat Andrea Padula.

Acesta a jucat 11 partide în Superliga României în acest sezon şi una în Cupa României. A marcat şi un gol în această competiţie, contra Zalăului.

Amicalul cu ŢSKA 1948 Sofia, anulat

Refuzată de FC Botoşani, FCU Craiova a anunţat un amical cu ŢSKA Sofia pentru ziua de vineri, la Montana. Din păcate pentru Giovanni Costantino şi staff-ul său şi acest joc a picat.

„Deși există un contract ferm pentru disputarea acestui meci, partea bulgară a anunțat clubul nostru că nu mai poate disputa acest meci, motivele invocate fiind extrem de puerile. Este al doilea club care dă dovadă de neseriozitate și amatorism în relația cu clubul nostru“, au explicat oltenii.

Într-o ultimă încercare de a-i vedea la lucru pe Bauza şi colegii săi, conducerea clubului patronat de familia Mititelu a bătut palma pentru un amical cu Poli Iaşi.

„Duminică, 14 ianuarie, de la ora 12.00, echipa noastră va susține un meci de verificare împotriva echipei Politehnica Iași. Partida se va disputa la București, pe un teren ce urmează a fi anunțat ulterior“, se precizează într-un comunicat.

