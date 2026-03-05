Locurile europene și pronosticuri pentru campionatul Ungariei

La jumătatea lunii martie, când campionatele interne intră în linie dreaptă, calculele pentru locurile europene devin subiect de dezbatere în redacții și în studiourile TV. În Ungaria, după 23 de etape disputate, diferența dintre locul doi și locul cinci este de doar patru puncte. Ferencváros conduce clasamentul cu 49 de puncte, urmată de Paks și Fehérvár, în timp ce Debrecen și Puskás Akadémia încă speră să prindă un loc care duce în preliminariile competițiilor continentale. Cu zece runde rămase, fiecare meci începe să cântărească dublu.

Lupta pentru calificarea europeană

În mod tradițional, primele trei clasate din NB I obțin acces în preliminariile cupelor europene, iar câștigătoarea Cupei Ungariei poate încurca serios planurile celor din pluton. Pe măsură ce miza crește, interesul pentru pariuri sportive urcă și el vizibil, iar mulți suporteri compară cotele oferite de operatori. De exemplu, pe Betista, analizată recent pe un site maghiar de specialitate, fluctuațiile pentru titlu și pentru locurile europene au fost evidente după fiecare etapă din februarie. Astfel de mișcări spun uneori mai multe despre percepția pieței decât declarațiile antrenorilor de la conferințe.

Ferencváros are avantajul experienței. Parcursul echipelor maghiare în preliminariile continentale și presiunea acestor meciuri au fost analizate recent și într-un material din Gazeta Sporturilor despre sistemul calificărilor în cupele europene. Lotul pregătit de Dejan Stanković a marcat 45 de goluri și a primit doar 18, cifre care explică de ce echipa din Budapesta este văzută în continuare favorită la titlu.

Paks rămâne revelația sezonului. Echipa lui György Bognár nu impresionează prin posesie prelungită, însă are un stil direct și pragmatic. Atacantul Barnabás Varga a ajuns la 14 goluri și pare într-un moment de formă care poate decide partide strânse. Sunt voci care spun că Paks ar putea profita de duelurile directe dintre rivale și să își consolideze locul secund fără prea mult zgomot.

Fehérvár, în schimb, alternează prestațiile solide cu pași greșiți greu de explicat. A câștigat clar cu MTK în februarie, apoi a pierdut surprinzător la Kecskemét. Inconstanța se vede și în bilanțul defensiv. 36 de goluri marcate și 30 primite. Pentru o echipă care țintește Europa, aceste cifre lasă loc de îngrijorare.

Impactul asupra pieței de pariuri

Pe măsură ce sezonul avansează, clasamentul influențează imediat cotele pentru titlu și pentru podium. La startul campionatului, Ferencváros era favorita evidentă, iar Paks era cotată mai degrabă pentru un loc în prima jumătate a ierarhiei. Acum, diferențele s-au redus considerabil.

Cei care urmăresc atent NB I știu că finalurile de sezon pot aduce surprize. Echipele implicate în lupta pentru evitarea retrogradării joacă uneori fără calcule complicate și pot încurca socotelile celor din top. Mezőkövesd a smuls un egal cu Ferencváros în primăvara trecută, într-un meci în care puțini anticipau un pas greșit al liderului.

Pentru pariori, programul etapelor și forma recentă devin esențiale. Ferencváros are un istoric bun contra echipelor din top șase, în timp ce Paks a cedat puncte în dueluri considerate accesibile. Sunt detalii care, analizate atent, pot face diferența într-o perioadă în care marjele sunt mici.

Programul decisiv din aprilie și mai

Aprilie aduce meciuri care pot schimba ierarhia peste noapte. Duelul dintre Paks și Fehérvár, programat pe 12 aprilie, este deja privit ca un test major pentru ambele formații. În tur s-a încheiat 2 la 2, cu două goluri marcate pe final, într-o atmosferă tensionată.

Ferencváros va juca în ultima etapă pe teren propriu cu Debrecen. Dacă diferența din clasament rămâne redusă, partida din 18 mai ar putea avea o încărcătură specială. Suporterii din Budapesta își amintesc sezonul 2019, când titlul s-a decis abia în ultimele minute ale campionatului.

Pronosticurile rămân deschise. Ferencváros pornește cu prima șansă datorită lotului și experienței, însă Paks are consistență, iar Fehérvár încă speră să lege o serie de rezultate solide. În Ungaria, primăvara schimbă adesea calculele. Pentru echipele care visează la seri europene, fiecare punct adunat acum poate conta enorm când sezonul va ajunge la final.