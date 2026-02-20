Patinaj artistic / Românca Julia Sauter, locul 17 la Jocurile Olimpice

Românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, joi seară, în concursul individual feminin de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în care medalia de aur a fost cucerită de americanca Alysa Liu.

Sauter, debutantă la Jocurile Olimpice, ocupa locul 16 după programul scurt și a încheiat pe 17, cu 190,93 puncte (63,13 + 127,80), după ce a avut o evoluție ireproșabilă pe bucăți muzicale din That Home, Rain In Your Black Eyes, To build a home.

Julia Sauter își completează astfel palmaresul care cuprinde și cinci participă la Campionatele Mondiale (cel mai bun rezultat 18, în 2022), precum și un loc 7 la Europenele din 2025.

Sauter a obținut cea mai bună clasare a unei patinatoare române la Jocurile Olimpice, însă cel mai bun loc al patinajului artistic românesc este locul 14, pe care s-au clasat Cornel Gheorghe în 1994 și Gheorghe Chiper în 2006.

Japoneza Ami Nakai (17 ani), care era lider după programul scurt, s-a clasat doar pe locul al treilea, cu 219,16 puncte, după ce a avut doar al nouălea punctaj în programul liber. Medalia de argint a fost câștigată de o altă japoneză, tripla campioană mondială Kaori Sakamoto, cu 224,90 puncte.

Citește și: Jaqueline Cristian și Gabi Ruse, în semifinale la Dubai! Urmează un duel de care pe care



