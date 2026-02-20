0.6 C
Jaqueline Cristian și Gabi Ruse, în semifinale la Dubai! Urmează un duel de care pe care

De Tiberiu Cocora

Jaqueline Cristian/Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 4.088.211 dolari, joi seara, după ce a trecut cu 3-6, 6-2, 10-8 de cuplul Hao-Ching Chan (Taiwan)/Clara Tauson (Danemarca).

Româncele a obținut victoria după o oră și 24 de minute.

În primul set, Cristian și Ruse au condus cu 3-1, dar au pierdut cinci ghemuri la rând și setul (3-6). Româncele au dominat actul secund (6-2), dar în super tiebreak au fost conduse cu 2-0 și 6-4, după care au dominat partea sa secundă, câștigând cu 10-8.

Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse și-au asigurat un cec de 59.000 de dolari și 390 de puncte WTA la dublu.

În penultimul act, Cristian și Ruse vor înfrunta cuplul Laura Siegemund (Germania)/Vera Zvonareva (Rusia), care are împreună 78 de ani (Siegemund – 37 ani, Zvonareva – 41 ani). Meciul va avea loc astăzi, în jurul orei 13.00.

Citește și: Jaqueline Cristian nu i-a făcut față rusoaicei Andreeva la Dubai

