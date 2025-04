Lando Norris şi-a găsit rivalul: „Luptăm cu el în fiecare weekend!“

Lando Norris, pilotul celor de la McLaren, a discutat la finele cursei din Japonia pe marginea luptei la titlu din acest an. Britanicul susține că Max Verstappen este principalul adversar al celor de la McLaren în 2025.

Lando Norris a punctat faptul că batavul este într-o formă foarte bună, iar Red Bull a revenit în forță, reducând ecartul față de team-ul din Woking.

„E clar că cei de la Red Bull sunt rapizi. Cred că eu și Oscar scoatem maximum din mașina noastră în calificări. În Japonia, chiar și cu timpi ideali în toate cele trei sectoare, tot nu am fi fost cu mult înaintea lui Max. Virajele lente sunt punctul nostru slab în acest sezon, iar pe Suzuka sunt mai puține viraje rapide. Asta înseamnă că acolo am pierdut din performanță, fiind într-o poziție vulnerabilă. Max se descurcă bine, iar Red Bull pare să fi recuperat o parte din decalaj. Oricum nu erau foarte departe de noi. În Australia, Max s-a luptat pentru victorie, în China, Red Bull au fost aproape de noi. Max are o prestație bună în fiecare weekend, mă aștept să ne luptăm cu el în fiecare weekend ”, a spus Norris, pentru F1.

În primele trei weekenduri de cursă, victoriile au fost obținute de trei piloți diferiți: Norris, Piastri și Verstappen.

Citeşte şi: F1 / Lewis Hamilton îşi spune oful: „Ceva nu funcționează la parametrii optimi!“