Kinder Bueno, prăjitură cremoasa și delicioasă

Această prăjitură cremoasa și delicioasă combină gustul fin de ciocolată, blat cu nuci, crema fină de vanilie, perfectă pentru orice ocazie.

Blat:

8 albușuri

200 g zahăr

2 linguri ulei

3,5 linguri de făină

3,5 linguri de pesmet fin

120 g nuci măcinate

1 linguriță praf de copt

Crema:

8 gălbenușuri

250 g zahăr

1 plic praf budincă de vanilie

3 linguri făină

500 ml lapte

2 linguri cacao

250 g unt

În plus:

1 cutie Fineti/Nutella de 400 g

1 pachet de biscuiți de calitate (aprox. 140-150 g )

200 ml frișcă lichidă

80 g ciocolată cu alune rasă

Mod de preparare

Blat: Mixează albușurile spumă cu un praf de sare apoi adaugă zahărul lingură cu lingură și mixează până devine o spumă tare și lucioasă. Adaugă uleiul și mai mixează câteva secunde. Amestecă făină cu pesmetul și praful de copt. Adaugă amestecul uscat peste albușuri amestecând ușor cu o spatulă pentru a nu elimina aerul din albușuri. La final adaugă nuca măcinată. Tapetează o tavă (35×25 cm) cu unt și hârtie de copt și coace blatul în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 25 de minute (faceți testul scobitorii).

Scoate blatul din tavă, îndepărtează hârtia de copt de pe margini apoi unge-l cât e fierbinte cu finetti sau nutella.

Lasă prăjitură la răcit la temperatura camerei apoi pune-o la figider până se întărește crema de ciocolată.

Crema: Mixează gălbenușurile cu zahărul, adaugă praful de budincă, făina apoi laptele fierbinte și pune amestecul pe foc mic amestecând continuu până se îngroașă. Lasă budinca la răcit. Mixează untul la temperatura camerei până obții o spumă, apoi adaugă lingură cu lingură din budinca răcită și mixează până obții o crema pufoasă .

Asamblare: Împarte crema în două. Pune o parte din crema peste blat și nivelează bine. Peste crema de vanilie pune un strat de biscuiți. Amestecă restul de crema cu cacao, apoi pune-o peste biscuiți.

Dă prăjitură la rece până se întărește crema. Bate frișca bine, apoi întinde-o uniform peste prăjitură. Decorează cu ciocolată cu alune dată pe răzătoare. Pune iar prajitura la rece câteva ore.

Reţetă oferită de bucataras.ro