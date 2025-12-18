Când hotelul devine iaht: noua frontieră a turismului pentru super-bogați

În lumea ospitalității de lux se desfășoară o competiție discretă, dar intensă, între unele dintre cele mai prestigioase nume din industrie. Miza nu este un hotel iconic sau o destinație exotică, ci însăși stăpânirea mării libere. După ce Ritz-Carlton a deschis drumul în 2022 cu propria colecție de iahturi, Four Seasons, Orient Express și Aman se pregătesc acum să lanseze flote care promit să redefinească ideea de croazieră – sau, mai exact, să o reinventeze pentru cei care nu fac croaziere.

Croaziere pentru cei care evită croazierele

Ideea centrală este simplă: iahturile de lux nu se adresează publicului tradițional al croazierelor, ci exact opusului acestuia. „Suntem între croaziera de lux și iahtingul privat”, spune Tina Edmundson, președinta diviziei de lux a Marriott International. „Este acel spațiu intermediar unde oaspeții noștri au ce e mai bun din ambele lumi.”

Filmare cu Luminara, cel mai recent iaht lansat de Ritz-Carlton în 2025, realizată cu dronă

Cele trei nave Ritz-Carlton – Evrima, Ilma și Luminara – navighează deja în Mediterană și Caraibe, iar aproape jumătate dintre pasageri sunt la prima experiență de acest tip. Nu pentru că și-ar fi dorit o croazieră, ci pentru că este vorba de Ritz-Carlton, potrivit CNN.

Hoteluri plutitoare, nu nave de pasageri

Four Seasons I, care va fi lansat în martie anul viitor, este conceput ca un „hotel boutique plutitor”, comparabil cu George V din Paris sau Surf Club din Miami. Nava va avea doar 95 de suite, unele dintre ele combinabile în spații de aproape 10.000 de metri pătrați. Deficitul, spune conducerea, este o virtute: adevăratul lux înseamnă spațiu, intimitate și personalizare.

Aman merge și mai departe în această direcție. Amangati, programat pentru 2027, va avea doar 47 de suite și un design inspirat de ryokanurile japoneze, cu grădină zen și spa în stil nipon. La polul opus ca estetică, Orient Express mizează pe nostalgia epocii de aur a călătoriilor: Corinthian, un iaht Art Deco cu pânze, va fi cel mai mare din lume în categoria sa.

Puterea brandului, adevărata ancoră

Dincolo de dimensiuni și dotări, adevărata atracție nu este piscina suplimentară sau restaurantul cu stele Michelin, ci logo-ul de pe cocă. Hotelierii pariază că încrederea construită pe uscat îi va convinge pe clienții ultra-bogați să urce la bord fără rezerve.

Ilma și Evrima, deținute de Ritz-Carlton Yacht Collection, în portul Valletta, Malta, în 2024

Aceeași filozofie se regăsește și în servicii: echipajele sunt instruite după regulile hotelurilor, inclusiv celebrul principiu Ritz-Carlton al „responsabilizării”, care permite personalului să cheltuiască până la 2.000 de dolari pentru a rezolva orice problemă a oaspeților, fără aprobări ierarhice.

Gastronomie, fantezie și croitori la bord

La bordul acestor iahturi, experiența este gândită până la ultimul detaliu. Orient Express va avea cine black-tie, bar clandestin și chiar un croitor permanent pentru oaspeții care uită ținutele formale. Meniurile sunt semnate de bucătari de top, precum Yannick Alléno, cu 17 stele Michelin, iar Four Seasons și Ritz-Carlton invită periodic chefi celebri din restaurantele lor de pe uscat.

Planificarea începe cu mult înainte de îmbarcare – uneori cu doi ani înainte – pentru a personaliza fiecare detaliu al călătoriei.

O rețea de lux fără întreruperi

O randare a punții din spate a modelului Four Seasons I

Iahturile nu sunt un produs izolat, ci parte dintr-un ecosistem mai amplu. Orient Express imaginează itinerarii care combină hoteluri, trenuri de lux și navigație, în timp ce Ritz-Carlton și Four Seasons integrează croazierele cu sejururi la proprietățile lor de pe țărm. Este o strategie clară: menținerea oaspetelui în interiorul universului brandului, fără fisuri.

De ce acum?

Numărul mare de iahturi aflate în construcție în șantierele europene sugerează un optimism puternic. Pentru aceste branduri, extinderea pe mare este o continuare firească a diversificării – după hoteluri, reședințe private și chiar avioane de lux.

„Este probabil cel mai bun moment pentru a fi în această industrie”, spune Gilda Perez-Alvarado de la Orient Express. Într-o lume a călătoriilor multimodale, jucăușe și hiper-personalizate, marea devine noul teritoriu de explorat. Iar câștigătorul final, spun toți, este oaspetele.

Citește și: Vâlcea: Incendiu la o locuință din Băile Govora