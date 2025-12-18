Vâlcea: Incendiu la o locuință din Băile Govora

0.6 C
De Mariana BUTNARIU
Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în cursul nopții, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Băile Govora.
S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Punctului de Lucru Bunești și Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari și lichidat, în limitele găsite.
Au ars:

  • etajul casei, pe o suprafata de aproximativ 80 mp, construit din lemn si cărămidă,
  • materiale depozitate în interior (cărți, mobilier, haine etc). Acoperisul casei nu a fost afectat.
    Nu au fost victime.
    Cauza probabilă de producere a incendiului: o lumânare uitată aprinsă în apropierea materialelor combustibile.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

