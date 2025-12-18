Vâlcea: Incendiu la o locuință din Băile Govora

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în cursul nopții, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Băile Govora.

S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Punctului de Lucru Bunești și Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Incendiul a fost localizat în scurt timp de la sosirea pompierilor militari și lichidat, în limitele găsite.

Au ars:

etajul casei, pe o suprafata de aproximativ 80 mp, construit din lemn si cărămidă,

materiale depozitate în interior (cărți, mobilier, haine etc). Acoperisul casei nu a fost afectat.

Nu au fost victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului: o lumânare uitată aprinsă în apropierea materialelor combustibile.

