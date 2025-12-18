(VIDEO) Trump s-a adresat naţiunii la 11 luni de la revenirea la Casa Albă

La unsprezece luni de la revenirea la Casa Albă, președintele Donald Trump s-a adresat națiunii într-un discurs de sfârșit de an, difuzat la o oră de maximă audiență. „Bună seara, America. Acum unsprezece luni am moştenit un dezastru şi îl repar”, și-a început liderul republican intervenția, în care a proclamat un triumf al politicii sale economice, l-a criticat dur pe fostul președinte democrat Joe Biden și a lansat atacuri vehemente la adresa imigranților.

Discursul a avut loc în contextul unei nemulțumiri crescânde în rândul populației privind costul vieții, în pofida mesajului optimist transmis de la Casa Albă.

Costurile de încălzire: promisiuni selective ale administrației

În paralel cu discursul președintelui, Casa Albă a transmis că americanii care își încălzesc locuințele cu propan sau combustibil lichid vor plăti mai puțin în această iarnă decât anul trecut. Comunicatul nu a menționat însă faptul că majoritatea gospodăriilor, care folosesc electricitate sau gaze naturale, vor înregistra creșteri de costuri de aproximativ 3%, respectiv 5%, potrivit celor mai recente estimări ale Administrației Informațiilor Energetice din SUA.

Urgență energetică și promisiuni privind electricitatea

Deși Donald Trump nu a abordat direct subiectul costurilor de încălzire în discursul său, el a insistat asupra faptului că a declarat o urgență energetică națională și a promis deschiderea unor noi centrale electrice în anul următor, susținând că aceste măsuri vor duce la scăderea prețurilor la electricitate.

Un singur anunț concret: „dividendele războinicului”

Singura măsură concretă anunțată în discurs a fost acordarea unor cecuri în valoare de 1.776 de dolari pentru 1,45 milioane de militari americani, denumite „dividendele războinicului”, sumă simbolică ce face trimitere la anul semnării Declarației de Independență a Statelor Unite.

Boom economic, cifre contestate și afirmații imposibile

Donald Trump a susținut că Statele Unite se îndreaptă spre „un boom economic cum lumea nu a mai cunoscut vreodată”, acuzând administrația Biden că a lăsat economia „la un pas de ruină”. El a afirmat că prețurile scad „rapid”, admițând totuși că lupta împotriva inflației „nu s-a încheiat încă”.

Președintele s-a lăudat cu rezolvarea a opt războaie – o afirmație calificată drept exagerată de specialiști – și a invocat investiții de 18.000 de miliarde de dolari de la revenirea sa la putere. De asemenea, a declarat că prețul medicamentelor ar urma să scadă cu până la 600%, un procent imposibil din punct de vedere matematic.

Atacuri asupra imigrației și politica protecționistă

În discursul său, Donald Trump a pus numeroase dificultăți economice pe seama imigrației, vorbind despre o „invazie” în timpul mandatului lui Joe Biden. El a acuzat imigranții că au contribuit la criza locuințelor, că au „furat” locuri de muncă și că au suprasolicitat sistemul sanitar, potrivit CNN.

Președintele a reiterat și atașamentul său față de politica protecționistă, declarând din nou că taxele vamale sunt „cuvântul său preferat”, și și-a reafirmat intenția de a desființa sistemul de asigurări de sănătate Obamacare.

Sondajele contrazic optimismul Casei Albe

În timp ce Donald Trump susține că economia este mai puternică decât oricând, sondajele indică o percepție diferită în rândul populației. Potrivit unui sondaj PBS News/NPR/Marist, 61% dintre americani consideră că situația economică le este nefavorabilă, față de 57% în luna mai.

Apeluri la răbdare înainte de alegerile de la jumătatea mandatului

În contextul apropierii alegerilor legislative, oficialii administrației cer răbdare. Consilierul economic Kevin Hassett și vicepreședintele JD Vance au subliniat că efectele politicilor economice vor deveni vizibile în timp și că redresarea completă a pieței muncii necesită câteva luni.

