Consilierii locali, aviz pentru stocarea energiei electrice care va lumina orașul

SF-ul pentru instalația de stocare a energiei electrice produse în viitorul parc fotovoltaic din Craiova a fost finalizat și va fi pus pe masa consilierilor locali ca să-l voteze, în ședința de azi, 18.12,2025.

Primăria a ales prima varinată din cele două date de Studiul de Fezabilitate din care reiese că valoarea lucărilor va fi de 35.597.191,38 de lei inclusiv TVA, din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA: 4.082.114,45 de lei.

Stockphoto/ Canva

“Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 411571/08.12.2025 se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea documentației Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Instalație de stocare a energiei electrice în baterii pentru funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova.Scopul proiectului îl reprezintă realizarea unei instalații de stocare a energiei electrice în baterii, care să permită funcționarea centralei fotovoltaice din Municipiul Craiova în condițiile tehnice stabilite prin Avizul Tehnic de Racordare și să asigure preluarea energiei produse în perioadele de generare excedentară. Sistemul de stocare are rolul de a permite descărcarea controlată a energiei în funcție de necesitățile instalației și de condițiile de funcționare ale rețelei, contribuind la valorificarea energiei regenerabile generate și la integrarea acesteia în infrastructura existentă. „, se arată în referatul proiectului de HCL.

Iluminatul Craiovei asigurat de o centrala fotovoltaică

În urmă cu două luni, primăria anunța că a început demersurile pentru construirea unei centrale fotovoltaice care să alimenteze oraşul cu energie electrică mai ieftină, provenită de la un parc de panouri fotovoltaice. Acesta va fi amplasat pe o suprafață de 71.359 mp, situată pe Aleea 1 Șimnic. Capacitatea de producție va avea o putere instalată de 6.201,60 kW, generată de un ansamblu compus din 10.880 de module fotovoltaice și 62 de invertoare.

Contractul va fi finanțat din fonduri europene și va permite producerea de energie solară destinată consumului propriu al orașului. Astfel, tot iluminatul stradal precum și consumul de energie al instituțiilor publice se vor asigura gratuit, după implementarea proiectului. La momentul semnării contractului, primarul Craiovei afirma:

Primăria ar vrea să asigure iluminatul public cu energia electrică produsă de un parc fotovoltaic