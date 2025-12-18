Consilierii locali, aviz pentru stocarea energiei electrice care va lumina orașul

SF-ul pentru instalația de stocare a energiei electrice produse în viitorul parc fotovoltaic din Craiova a fost finalizat și va fi pus pe masa consilierilor locali ca să-l voteze, în ședința de azi, 18.12,2025.
Primăria a ales prima varinată din cele două date de Studiul de Fezabilitate din care reiese că valoarea lucărilor va fi de 35.597.191,38 de lei inclusiv TVA, din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA: 4.082.114,45 de lei.
Iluminatul Craiovei asigurat de o centrala fotovoltaică
În urmă cu două luni, primăria anunța că a început demersurile pentru construirea unei centrale fotovoltaice care să alimenteze oraşul cu energie electrică mai ieftină, provenită de la un parc de panouri fotovoltaice. Acesta va fi amplasat pe o suprafață de 71.359 mp, situată pe Aleea 1 Șimnic. Capacitatea de producție va avea o putere instalată de 6.201,60 kW, generată de un ansamblu compus din 10.880 de module fotovoltaice și 62 de invertoare.
Contractul va fi finanțat din fonduri europene și va permite producerea de energie solară destinată consumului propriu al orașului. Astfel, tot iluminatul stradal precum și consumul de energie al instituțiilor publice se vor asigura gratuit, după implementarea proiectului. La momentul semnării contractului, primarul Craiovei afirma: