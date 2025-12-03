Un ou Faberge aparținând ultimului țar al Rusiei a fost vândut cu un preț record

Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu prețul de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la o licitație organizată marți la Londra de casa Christie’s. Cu comisioanele de vânzare, a devenit cea mai scumpă lucrare a bijutierului rus apărută vreodată la licitație.

Comandat de țarul Nicolae al II-lea, ca dar pentru mama sa, în 1913, Oul de Iarnă a ajuns acum la un cumpărător neidentificat în urma unei licitații de doar 3 minute.

Prețul astronomic reflectă raritatea tot mai mare a ouălor imperiale ale Casei Fabergé, niciunul dintre ele nefiind văzut la licitație în ultimii 23 de ani. Istorica casă de bijuterii din Sankt Petersburg a produs doar 50 de astfel de ouă, iar Oul de Iarnă este unul dintre cele doar șapte rămase în mâini private. Celelalte fie lipsesc, fie sunt deținute de instituții sau muzee.

Ouăle împodobite cu pietre prețioase au fost realizate pentru Nicolae al II-lea și predecesorul său, Alexandru al III-lea, care le-au oferit drept cadouri de Paște membrilor familiei între 1885 și 1916. Proiectarea și producerea fiecăruia dura aproximativ un an.

Înainte de licitația de marți, șefa departamentului Fabergé și opere de artă rusești de la Christie’s, Margo Oganesian, a descris Oul de Iarnă drept „cel mai spectaculos, inventiv din punct de vedere artistic și neobișnuit” dintre cele 50.

„Majoritatea sunt bazate pe stiluri istorice – rococo sau neoclasicism -, dar Oul de iarnă este un obiect în stil propriu”, a declarat ea la telefon pentru CNN, adăugând că „designul este atemporal – este atât de modern”.

Oul de Iarnă, cea mai luxoasă creație a casei Fabergé

Înalt de 14 centimetri, a fost cea mai luxoasă creație a casei Fabergé pentru familia imperială rusă. Oul de Iarnă a fost conceput să semene cu un bloc de gheață acoperit cu chiciură. Exteriorul său prezintă un motiv de fulg de nea realizat din platină și 4.500 de diamante. Oul și soclul său sunt sculptate în cristal de rocă, apoi decorate cu monturi din platină, în formă de fulgi de zăpadă. În interior se află una dintre „surprizele” caracteristice Fabergé: un mic coșuleț suspendat umplut cu anemone realizate din cuarț alb, nefrit și granate, fixate pe tulpini din fir de aur într-un coș din platină.

Designul Oului de Iarnă a fost – în mod neobișnuit pentru acea vreme – opera unei bijutiere, Alma Pihl. Legenda spune că Pihl, nepoata bijutierului șef al Fabergé, Albert Holmström, a avut ideea după ce a văzut cristale de gheață formându-se pe o fereastră a atelierului ei.

Nicolae al II-lea a achiziționat Oul de Iarnă pentru 24.600 de ruble, a treia cea mai mare sumă percepută vreodată de Fabergé pentru o lucrare, conform facturilor publicate de Christie’s.

Potrivit lui Kieran McCarthy, codirector general la Wartski, un comerciant britanic de bijuterii antice specializat în operele lui Peter Carl Fabergé, prețul Oului de Iarnă reflectă măiestria necesară pentru a transforma „materialele prețioase într-un moment al naturii”.

Cele 4.500 de diamante sunt atât de mici încât „nu au nicio valoare intrinsecă”, a adăugat el, într-o convorbire cu CNN, înainte de licitație. „Valoarea constă pur și simplu în exprimarea artistică a lor și în utilizarea lor pentru a crea această idee sclipitoare de îngheț”.

„E ca și cum ai ține o bucată de gheață în mână”, a spus el.

Traseul sinuos al Oului de Iarnă

Oul de Iarnă a trecut prin numeroase colecții private după ce Nicolae al II-lea a fost înlăturat în timpul Revoluției Ruse din 1917. S-a numărat printre comorile vândute de bolșevici pentru a strânge fonduri pentru noul lor stat sovietic și a fost achiziționat de Wartski la sfârșitul anilor 1920 sau 1930 pentru doar 450 de lire sterline (aproximativ 30.000 de dolari în moneda de astăzi). A fost apoi păstrat în diverse colecții private britanice înainte de a dispărea în 1975.

Oul a reapărut în 1994, când a fost vândut pentru peste 7,2 milioane de franci elvețieni (pe atunci 5,6 milioane de dolari) la Christie’s din Geneva. Aceasta a marcat un nou record de licitație pentru un ou Fabergé – un record doborât din nou la New York în 2002, când a fost vândut pentru 9,6 milioane de dolari.

Aceea a fost ultima dată când un ou imperial a apărut la licitație. În 2007, un ou decorat cu bijuterii pe care Fabergé l-a realizat pentru un membru al familiei de bancheri Rothschild a fost licitat pentru peste 8,9 milioane de lire sterline (pe atunci aproximativ 18,5 milioane de dolari). În 2015, un american anonim a achiziționat un ou imperial pierdut de mult timp (estimat de unii experți la o valoare de 20 de milioane de lire sterline sau 33 de milioane de dolari la acea vreme) pentru doar 14.000 de dolari, dintr-un târg de vechituri, care încă nu a apărut la licitație.

O operă de o importanță inegalabilă

Oul de Iarnă a făcut parte dintr-o vânzare mai amplă de aproape 50 de alte obiecte ale Casei Fabergé — de la pandantive împodobite cu bijuterii, cutii decorative și miniaturi fanteziste — scoase la licitație de către un membru al familiei regale neidentificat. Cunoscută pentru protejarea intimității clienților săi, Christie’s a descris obiectele doar ca provenind dintr-o „colecție princiară”.

Într-o declarație emisă după vânzare, Oganesian a afirmat că noul record „reafirmă semnificația durabilă” și „raritatea și strălucirea a ceea ce este considerată pe scară largă una dintre cele mai fine creații ale lui Fabergé, atât din punct de vedere tehnic, cât și artistic. Aceasta a fost o oportunitate excepțională și istorică pentru colecționari de a achiziționa o operă de o importanță inegalabilă”.

Citește și: Doi agenți de penitenciar, reținuți sub acuzația că vindeau droguri şi telefoane deţinuţilor