Doi agenți de penitenciar, reținuți sub acuzația că vindeau droguri şi telefoane deţinuţilor

Doi agenți ai Penitenciarul Jilava au fost reținuți de procurorii DIICOT, după ce anchetatorii au stabilit că ar fi introdus droguri de mare risc și telefoane mobile în penitenciar, pe care le vindeau deținuților, potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat al DIICOT, cei doi agenţi de poliţie fac parte dintr-o reţea de traficanţi de droguri, formată din şase persoane.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în intervalul iulie – octombrie 2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, doi dintre inculpaţi (agenţi de poliţie de penitenciar) au procurat, de la coinculpaţii cercetaţi în cauză, droguri de mare risc pe care apoi le-au introdus în unitatea de penitenciar în care îşi desfăşurau activitatea, în scopul comercializării către persoane aflate în detenţie. De asemenea, în aceeaşi perioadă, au introdus ilicit în spaţiul de detenţie telefoane mobile pe care le-au predat unor persoane aflate sub măsuri privative de libertate”, anunţă DIICOT.

În acest caz au fost efectuate marţi 14 percheziţii, inclusiv în mai multe spaţii ale Penitenciarului Jilava, fiind găsite şi ridicate peste 40 doze (folii, plicuri, capsule) conţinând substanţe pulverulente, seringi hipodermice, înscrisuri, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei, precum şi alte mijloace de probă.

Cei doi poliţişti vor fi duşi, astăzi, la Tribunalul Bucureşti, alături de doi traficanţi de droguri, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

