21.7 C
Craiova
joi, 18 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentAccident mortal la Târgu Jiu

Accident mortal la Târgu Jiu

De Magda Dragu
Accident mortal la Târgu Jiu
Accident mortal la Târgu Jiu

O femeie şi-a pierdut viaţa în urma unui accident mortal petrecut pe strada Calea Severinului din Târgu Jiu.

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați, de 18 septembrie, prin apelul 112, de un participant la trafic, despre producerea unui eveniment rutier, soldat cu o victimă, pe strada Calea Severinului, din municipiu.

„Polițiștii rutieri s-au deplasat la locul sesizării, ocazie cu care s-a stabilit faptul că în jurul orei 16:20, o femeie în vârstă de 71 de ani, domiciliată în localitatea componentă Romanești, s-ar fi angajată în traversarea străzii, fără a se asigura, fiind acroșată de un autoturism condus de o tânără de 28 de ani, din localitatea componenta Slobozia“, potrivit IPJ Gorj.

În urma impactului, femeia de 71 de ani, victimă a accidentului, a decedat. Conducătorea autoturismului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Citeşte şi: Trump: Am crezut că cel mai ușor de negociat va fi războiul din Ucraina. Putin m-a dezamăgit

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA