21.7 C
Craiova
joi, 18 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTrump: Am crezut că cel mai ușor de negociat va fi războiul din Ucraina. Putin m-a dezamăgit

Trump: Am crezut că cel mai ușor de negociat va fi războiul din Ucraina. Putin m-a dezamăgit

De Magda Dragu
Trump: Am crezut că cel mai ușor de negociat va fi războiul din Ucraina. Putin m-a dezamăgit
Trump: Am crezut că cel mai ușor de negociat va fi războiul din Ucraina. Putin m-a dezamăgit

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, în cadrul conferinței de presă de la reședința premierului britanic Keir Starmer, că în eforturile sale de a media încetarea conflictului din Ucraina, Vladimir Putin l-a „dezamăgit foarte tare” .

„Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de rezolvat – n.red.) ar fi fost datorită relației mele cu președintele Putin”, a declarat el după ce a enumerat conflictele pe care a reușit să le încheie cu succes. „M-a dezamăgit. M-a dezamăgit foarte tare”, a continuat Trump. „Urma să fie Rusia și Ucraina, dar vom vedea cum se va termina. Dar s-a dovedit a fi… am crezut că ar putea fi printre cele mai ușoare din grup”, conform CNN și BBC.

„Rusia și Ucraina vor ajunge la un acord, dar în război nu se știe niciodată”

O serie de summituri de la nivel înalt de luna trecută – cu Putin în Alaska și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și lideri europeni la Casa Albă – nu par să fi contribuit prea mult la avansarea negocierilor pentru încheierea războiului. Trump a spus că în cele din urmă va avea succes. „Rusia și Ucraina vor ajunge la un acord, dar în război nu se știe niciodată”, a spus el. „Războiul este altceva. Se întâmplă lucruri care sunt exact opuse celor pe care le-ai crezut. Credeai că va fi ușor sau greu, iar în final se dovedește a fi exact invers”.

Citește şi: Un nou parc industrial în Dolj

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA