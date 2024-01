Creșteri salariale la Minprest Rovinari

Sindicatele și administrația din cadrul Minprest Serv SA Rovinari, prestatorul de servicii al Complexului Energetic Oltenia, au finalizat negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă.

Două bonusuri importante au fost obținute în urma discuțiilor. Primul de referă la majorarea valorii tichetelor de masă și al doilea la creșteri salariale.

„Am finalizat negocierile pentru noul Contract Colectiv de Muncă de la Minprest Rovinari. Am ieșit pe plus. Este o creștere de 10 lei la fiecare tichet de masă. De acum încolo valoarea unui tichet de masă va fi de 25 de lei, în loc de 15 lei. De asemenea, am negociat și majorări salariale, având în vedere inflația. Creșterile salariale sunt între 300 și 700 de lei, în funcție de calificare. Toate majorările se vor acorda din acest an.”, conform lui Cosmin Bivolaru, liderul de sindicat din Minprest Serv Rovinari.

Sprijin din partea Ministerului Energiei

Minprest Serv Rovinari a apelat la ajutor din partea Ministerului Energiei pentru a evita concedierile colective la prestatorul servicii. Acționarul principal al Minprest Serv Rovinari a comunicat anul trecut că și-ar dori o reducere de buget cu 20% pentru prestatorul său. Acest lucru se traduce în concedierea a 230 de salariați. Liderii de sindicat nu vor să accepte un astfel de scenariu și vor un buget cu un nivel corespunzător pentru Minprest Serv Rovinari.

„Este motivul pentru care ne-am deplasat la Ministerul Energiei, acționarul principal al Complexului Energetic Oltenia pentru a încerca să obținem ceva legat de Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024. Eu nu cred că trebuie să ajungem în situația de a pleca sute de oameni de la Minprest, oameni care lucrează în momentul de față pentru Complexul Energetic Oltenia și pentru salarii mai mici decât o fac proprii lui angajați”, a precizat Cosmin Bivolaru, președintele Sindicatului din cadrul Minprest Serv Rovinari.

