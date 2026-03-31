Atelier de lectură cu tematică pascală pentru elevi, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc din Craiova

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează joi, 2 aprilie 2026, de la ora 10:00, o nouă întâlnire în cadrul proiectului „Clubul de Lectură pentru Copii și Adolescenți”, dedicată tematicii pascale.

Evenimentul aduce în prim-plan literatura pentru copii ca instrument de învățare și reflecție, într-un cadru interactiv și educativ.

Elevii de la „Frații Buzești”, invitați speciali

La activitate vor participa elevii clasei a IV-a de la Colegiul Național „Frații Buzești”, însoțiți de profesorul pentru învățământ primar Luiza Dumitrescu.

Coordonatorii proiectului, Cristina Gelep și Rodica Constanda, asistenți de cercetare în cadrul muzeului, vor ghida copiii într-o experiență educativă menită să stimuleze imaginația și apropierea de lectură.

Carte aleasă: „Vino, Doamne, mai aproape”

Volumul propus pentru această întâlnire este Vino, Doamne, mai aproape, scris de Carmen Firan și ilustrat de Tia Peltz.

Cartea oferă un prilej de discuție despre valori spirituale, credință și apropierea de divinitate, în contextul sărbătorilor pascale.

Scrisori pentru Iepuraș și exerciții de imaginație

În a doua parte a întâlnirii, elevii vor participa la activități de scriere creativă, redactând scrisori pentru Iepuraș și explorând ideea de daruri spirituale.

Prin aceste exerciții, copiii sunt încurajați să își exprime emoțiile și gândurile într-un mod liber și creativ.

Proiect educațional susținut de parteneri

Proiectul „Clubul de Lectură pentru Copii și Adolescenți” se desfășoară cu sprijinul unor parteneri importanți, precum PPC România, BIC și Librăria Cornul Abundenței.

Inițiativa face parte dintr-un demers mai amplu de promovare a lecturii și educației culturale în rândul tinerilor.

