Stelian Bărăgan este noul director general al ADR Sud-Vest Oltenia

Stelian Bărăgan este noul director general al ADR Sud-Vest Oltenia

De Magda Dragu
Stelian Bărăgan este noul director general al ADR Sud-Vest Oltenia
Stelian Bărăgan este noul director general al ADR Sud-Vest Oltenia

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) al Regiunii Sud-Vest Oltenia a oficializat marți, 17 martie, numirea lui Stelian Bărăgan în funcția de director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia.

Decizia vine ca urmare a promovării concursului organizat în cursul acestei luni de către CDR, organismul responsabil cu coordonarea politicilor de dezvoltare regională.

Numirea are loc într-un context important pentru viitorul regiunii

Numirea noului director general al instituției are loc într-un context important pentru viitorul regiunii, marcat de o valoare record a fondurilor europene și de un portofoliu vast de proiecte aflate în faza de implementare.

Inginer de profesie, absolvent al Facultății de Electromecanică din cadrul Universității din Craiova și al unui masterat în management politic (Școala de Studii Academice Postuniversitare “Ovidiu Șincai”, București), Stelian Bărăgan vine la conducerea ADR Sud-Vest Oltenia cu o expertiză solidă acumulată în funcții publice și management academic:

• Experiență în fonduri europene: a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și a condus OIR POS-DRU Sud-Vest Oltenia.
• Administrație publică: a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Craiova, a fost consilier județean și consilier local.
• Management academic și industrial: a deținut numeroase funcții de conducere în cadrul Universității din Craiova (director al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, manager de proiecte, expert în formare) și a fost președinte al Consiliului de Administrație al Fabricii de Avioane Craiova.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

