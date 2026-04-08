Deces în parcarea unui centru comercial din Craiova! Fetiță de 4 ani, moartă într-o mașină

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați miercuri, la ora 15.42, de un echipaj de ambulanță, cu privire la faptul că într-un autoturism din parcarea unui centru comercial, din Craiova, este o minoră în stare de inconștiență.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au găsit o fetiță în vârstă de 4 ani, împreună cu mama sa, o femeie de de 37 de ani, din comuna Călărași.

Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, a fost declarat decesul minorei.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

