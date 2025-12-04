Costinel Busduceanu: „Oamenii din Sopot merită condiții moderne, respect și administrație serioasă”

Reporter: Domnule Costinel Busduceanu, pentru început, spuneți-ne cine sunteți și ce v-a determinat să candidați pentru funcția de primar al comunei Sopot?

Costinel Busduceanu: Sunt un om născut și crescut în Sopot. Am 47 de ani, sunt căsătorit și tatăl a doi copii. Sunt licențiat în Drept, cu un master în Științe Administrative, iar de peste 24 de ani lucrez în administrația publică locală, chiar aici, în Primăria Sopot. În ultimii 16 ani am ocupat funcția de secretar al instituției, ceea ce mi-a oferit o perspectivă clară asupra modului în care funcționează administrația și asupra problemelor reale ale comunei.

Am decis să candidez deoarece cred că a venit momentul ca Sopotul să intre în ritmul firesc al dezvoltării. Oamenii din această comună merită condiții moderne, respect și administrație serioasă. Nu candidez pentru un titlu, ci pentru responsabilitatea de a transforma în fapte ceea ce comunitatea așteaptă de prea mult timp. Candidez din partea Partidului Social Democrat pentru că am găsit aici sprijinul și viziunea necesare dezvoltării reale și echitabile. Este nevoie de o echipă pentru succes, așa că am ales echipa cu performanțe clare și experiență reală în administrație de succes.

Reporter: Ați spus că Sopotul a rămas în urmă. Cum se simte concret acest decalaj?

Costinel Busduceanu: Realitatea e simplă și dureroasă: Sopotul este una dintre puținele comune din Dolj care încă nu are rețea de apă și canalizare. Vorbim despre lucruri esențiale, pe care oamenii ar fi trebuit să le aibă de ani buni. De asemenea, multe ulițe sunt încă neasfaltate, iar copiii merg la școală pe drumuri pline de noroi. Nu este normal ca în pragul 2026 să ne confruntăm cu astfel de probleme.

Am văzut toate aceste situații ca secretar al primăriei. Am ascultat nemulțumirile oamenilor și, din păcate, nu am avut instrumentele necesare pentru a le rezolva. Acum vreau să trec în prima linie, acolo unde se iau deciziile. Vreau să fac ceea ce nu s-a făcut.

Reporter: Care vor fi primele măsuri dacă veți câștiga mandatul?

Costinel Busduceanu: Prioritățile sunt clare: rețea de apă, canalizare și asfaltarea drumurilor comunale. Acestea sunt lucruri de bază, nu proiecte de lux. Urmează cadastrarea gratuită a întregii comune – un proces vital pentru clarificarea proprietăților și pentru atragerea fondurilor europene.

În satul Sârsca, vreau să construim o capelă, un loc demn și necesar pentru momentele dificile ale comunității. În Pietroaia, școala și grădinița trebuie reabilitate urgent. Copiii trebuie să învețe în condiții sigure și decente.

Totodată, vreau să înființez un centru de sprijin pentru accesarea fondurilor europene, astfel încât oamenii harnici din Sopot să aibă unde să primească îndrumare pentru proiectele lor.

Reporter: Ce alte direcții de dezvoltare aveți în vedere?

Costinel Busduceanu: Viziunea mea este una pe termen lung. În satul Beloț, dispensarul are nevoie de reabilitare, iar un cabinet stomatologic este absolut necesar. În Sopot, căminul cultural trebuie redat comunității – poate fi un loc în care tradițiile, cultura și socializarea prind viață din nou.

Vom îngriji și cimitirele, pentru că respectul față de cei plecați spune multe despre o comunitate. În Bașcov și Sopot vreau terenuri de sport multifuncționale, pentru ca tinerii să aibă unde face mișcare. Vom reporni târgul săptămânal și vom amenaja o piață modernă pentru producătorii locali.

Un proiect important este și parcul de panouri fotovoltaice – o investiție care reduce costurile, ajută bugetul local și modernizează comuna. Vom extinde sistemul de supraveghere video și vom lucra cu operatorii de telefonie pentru a rezolva problema semnalului.

Reporter: Ce propuneți pentru viața socială și culturală a comunei?

Costinel Busduceanu: O comunitate este vie dacă oamenii sunt uniți. Vreau burse pentru elevii merituoși, locuri de joacă moderne în toate satele și organizarea Zilelor Comunei Sopot, un eveniment care să ne aducă împreună.

Vreau să sprijinim sportul local, să revitalizăm tradițiile și să înființăm un ansamblu folcloric al comunei. Și am un vis: înfrățirea Sopotului cu localitățile omonime din Bulgaria și Polonia. Aceste legături pot deschide uși, pot crea proiecte și pot aduce beneficii concrete.

Reporter: Ce vă recomandă pentru funcția de primar?

Costinel Busduceanu: Experiența din administrația locală. Seriozitatea. Faptul că știu exact ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Nu vin cu promisiuni goale, ci cu soluții clare. Sunt un om al comunității, un familist, cineva care crede în munca bine făcută și în administrație profesionistă, apropiată de oameni. Asta îmi doresc să aduc în Sopot.

Reporter: Un mesaj pentru cetățenii comunei?

Costinel Busduceanu: Le cer oamenilor să judece sincer: prea multe promisiuni, prea puține fapte în ultimii ani. Eu vin cu respect, cu transparență și cu responsabilitatea unui om care a construit o carieră între acte, proceduri și soluții reale. Pe 7 decembrie i îi invit pe toți să voteze cu gândul la viitorul comunei noastre.

Dacă simt că a venit timpul ca Sopotul să se dezvolte cu adevărat, cu proiecte solide și administrație serioasă, îi aștept alături de mine. Împreună putem pune comuna Sopot pe drumul corect, al dezvoltării susținute și al respectului pentru oameni. Uniți pentru Sopot! Puternici doar împreună!

