Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, garanții financiare care fac diferența

Fondul Național de Garantare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) oferă garanții financiare care fac diferența: acces mai rapid la finanțare prin parteneriate solide cu cele mai importante bănci din România.

Când ai planul, dar garanțiile nu ajung, viitorul nu trebuie pus pe pauză.

FNGCIMM se implică alături de bancă și preia o parte din riscul de credit. La investiții, garanția poate acoperi până la 80% din împrumut, astfel încât depășești principala cauză de respingere (lipsa garanțiilor proprii) și ai acces mai facil la finanțare pentru capital de lucru sau investiții.

Și tu poți beneficia de garanțiile FNGCIMM pentru a-ți transforma planurile de afaceri în realitate. O garanție financiară nu este un concept abstract, ci un instrument practic!

Fondul Național de Garantare pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) preia o parte din riscul de credit alături de bancă. Astfel, poți obține finanțare chiar și atunci când garanțiile proprii nu sunt suficiente.

De ce contează pentru tine?

Mergi la una dintre băncile partenere și soliciți un credit cu garanția FNGCIMM.

Dacă proiectul este aprobat de bancă, emitem garanția și finanțarea devine realitate, fără nicio altă garanție din partea ta.

Garanția FNGCIMM este mai mult decât un sprijin financiar. Este parteneriatul care îți permite să privești cu încredere spre viitor.

Află mai mult: https://www.fngcimm.ro/