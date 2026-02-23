„Prima la Scala” – gală extraordinară dedicată Centenarului Elena Teodorini, la Craiova

Opera Română Craiova organizează vineri, 27 februarie, de la ora 20:00, pe scena Teatrul Național Marin Sorescu, gala de operă „Prima la Scala”, un eveniment cultural de excepție inclus în Anul Centenar Elena Teodorini.

Manifestarea marchează împlinirea a 100 de ani de la dispariția legendarei soprane Elena Teodorini, prima artistă română care a urcat pe scena celebrului Teatro alla Scala din Milano.

Lansare de carte înaintea galei

Evenimentul artistic va fi precedat, de la ora 18:00, de lansarea volumului:

„Elena Teodorini. Una diva europea tra Ottocento e Novecento. Il primo soprano romeno alla Scala”, semnat de Ida Garzonio și Violeta Popescu.

Lansarea va avea loc în foaierul teatrului, în prezența autoarei Violeta Popescu, în dialog cu Florin Popențiu Vlădicescu, strănepotul marii artiste.

Cartea reconstruiește parcursul internațional al sopranei craiovene — de la studiile la Conservatorul din Milano până la triumfurile pe marile scene europene și sud-americane.

Gală de operă: un omagiu artistic și identitar

Gala „Prima la Scala” propune un traseu simbolic al carierei Elenei Teodorini – de la debut la consacrare și glorie artistică — prin:

arii celebre,

duete memorabile,

momente orchestrale din marile titluri ale repertoriului liric.

Pe scenă vor evolua:

sopranele Renata Vari, Mariana Bulicanu și Licia Toscano,

Orchestra și Corul Operei Române Craiova.

Actrița Anca Țecu va reda, într-un moment special, vocea și destinul artistic al marii soprane.

Conceptul regizoral aparține Arabelei Tănase, iar scenografia este semnată de Răsvan Drăgănescu.

Invitat special: dirijorul Bruno Nicoli

Invitatul de onoare al serii este dirijorul italian Bruno Nicoli, dirijor și coordonator al ansamblurilor muzicale ale celebrului Teatro alla Scala din Milano.

Profesor la Accademia del Teatro alla Scala și apreciat muzicolog, acesta a dirijat pe numeroase scene lirice și festivaluri europene, contribuind la promovarea artei operei la nivel internațional.

Un omagiu pentru istoria culturală a Craiovei

Evenimentul este organizat în parteneriat cu:

Arhiva Istorică Ricordi,

Centrul Cultural Italo-Român din Milano,

Fundația Elena Teodorini,

Teatrul Național Marin Sorescu,

cu sprijinul Primăriei Craiova și al Consiliului Local Municipal.

„Prima la Scala” nu este doar o gală comemorativă, ci o reafirmare a identității culturale a Craiovei și un omagiu adus artistei care a dus numele României pe cele mai importante scene lirice ale lumii.

