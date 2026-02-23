APIA a autorizat primele plăți pentru fermieri: peste 126 milioane lei deja aprobate

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că, în primele două zile de la demararea autorizării la plată pentru Campania 2025, a fost aprobată suma totală de 126.903.573,46 lei pentru intervențiile PD-02, PD-03 și PD-28.

Plățile sunt finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă, în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, iar cuantumurile unitare au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 42/17.02.2026.

Ce intervenții au fost autorizate la plată

✔️ PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS)

➡️ 53,5212 euro/ha

✔️ PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF)

➡️ 46,6676 euro/ha

✔️ PD-28 – Menținerea zonelor neproductive și elemente de peisaj pe terenuri arabile

➡️ 32,9366 euro/haî

Plățile se fac în lei

Pentru Campania 2025, plățile aferente intervențiilor finanțate din FEGA sunt efectuate în lei, utilizând cursul de schimb valutar stabilit la:

👉 5,0806 lei/euro

APIA continuă procesul de autorizare, astfel încât fermierii eligibili să primească sprijinul financiar în cel mai scurt timp.

