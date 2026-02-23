4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
APIA a autorizat primele plăți pentru fermieri: peste 126 milioane lei deja aprobate

De Mariana BUTNARIU
Sprijin financiar pentru venituri agricole, tineri fermieri și protejarea mediului

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că, în primele două zile de la demararea autorizării la plată pentru Campania 2025, a fost aprobată suma totală de 126.903.573,46 lei pentru intervențiile PD-02, PD-03 și PD-28.

Plățile sunt finanțate prin Fondul European de Garantare Agricolă, în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, iar cuantumurile unitare au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 42/17.02.2026.

Ce intervenții au fost autorizate la plată

✔️ PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS)
➡️ 53,5212 euro/ha

✔️ PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF)
➡️ 46,6676 euro/ha

✔️ PD-28 – Menținerea zonelor neproductive și elemente de peisaj pe terenuri arabile
➡️ 32,9366 euro/haî

Plățile se fac în lei

Pentru Campania 2025, plățile aferente intervențiilor finanțate din FEGA sunt efectuate în lei, utilizând cursul de schimb valutar stabilit la:

👉 5,0806 lei/euro

APIA continuă procesul de autorizare, astfel încât fermierii eligibili să primească sprijinul financiar în cel mai scurt timp.

