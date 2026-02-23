4.6 C
Craiova
luni, 23 februarie, 2026
Accident mortal în Dolj: biciclist decedat după impactul cu un autoturism

De Mariana BUTNARIU
Tragedie pe DJ 561B, în comuna Giurgița
Un accident rutier grav, soldat cu pierderea unei vieți omenești, s-a produs astăzi, pe DJ 561B, în comuna Giurgița, județul Dolj.

Polițiștii din Bârca au fost sesizați despre producerea evenimentului. La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție rutieră și un tehnician criminalist din cadrul Poliției Orașului Segarcea.

Cum s-a produs accidentul

Un bărbat de 75 de ani, din municipiul Craiova, care conducea un autoturism pe DJ 561B, din direcția Cerăt către Bârca, ar fi accidentat un biciclist.

Victima, un bărbat de 56 de ani, din comuna Giurgița, se deplasa pe bicicletă din sens opus. Acesta ar fi efectuat un viraj la stânga în momentul producerii impactului.

Biciclistul nu a supraviețuit

În urma accidentului, biciclistul a suferit răni extrem de grave, fiind declarat decedat.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.

Totodată, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale, care va stabili cu exactitate cauza decesului.

