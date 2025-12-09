Craiova: Expoziția de carte: „Dear America”, la „Aman“

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediatecă și American Corner Craiova, organizează expoziția de carte: „Dear America”.

„Dear America” este o serie de romane de ficțiune istorică pentru copii, publicată de Scholastic începând cu anul 1996. Până în 1998, seria avea 12 titluri, cu 3,5 milioane de exemplare tipărite.

Fiecare carte este scrisă sub forma unui jurnal care prezintă viața unor tineri în timpul unor evenimente sau perioade importante din istoria americană, precum înființarea coloniei Plymouth, Procesele Vrăjitoarelor din Salem, sclavia, goana după aur din California, Marea Criză Economică, incendiul de la fabrica Triangle Shirtwaist, scufundarea vasului Titanic și majoritatea marilor războaie.

Nouă cărți din serie au fost adaptate în episoade de jumătate de oră pentru HBO în 1999 și 2000, urmate de trei volume ale seriei derivată „The Royal Diaries”.

În total, există treizeci și șase de cărți în seria originală „Dear America”, publicată între 1996 și 2004.

Din expoziție amintim câteva titluri:

Across the Wide and Lonesome Prairie: The Oregon Trail Diary of Hattie Campbell, 1847

I Thought My Soul Would Rise and Fly: The Diary of Patsy, a Freed Girl, Mars Bluff, South Carolina, 1865

Voyage on the Great Titanic: The Diary of Margaret Ann Brady, RMS Titanic, 1912

Color Me Dark: The Diary of Nellie Lee Love, The Great Migration North, Chicago, Illinois, 1919

Seeds of Hope: The Gold Rush Diary of Susanna Fairchild, California Territory, 1849

