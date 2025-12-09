Scăpări de gaze dintr-o autocisternă pe DN7, în Călimănești. Perimetru de siguranță și mesaj RO-ALERT

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, în urmă cu puțin timp, pentru gestionarea unei situații de urgență provocate de un miros puternic de gaz provenit de la o autocisternă aflată pe DN7, în localitatea Călimănești.

La fața locului s-au deplasat de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Stației de Pompieri Brezoi.

Forțe și mijloace importante mobilizate

Intervenția a fost asigurată cu:

2 autospeciale de stingere cu apă și spumă

O autospecială de stingere și intervenție rapidă

O autospecială CBRN, destinată intervențiilor în situații cu risc chimic, biologic, radiologic sau nuclear

La fața locului a fost solicitat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Călimănești, care a ajuns în sprijinul pompierilor.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Intervenția este în desfășurare, iar pompierii încearcă să identifice cauza scăpărilor de gaz și să elimine orice risc pentru traficul de pe DN7 și pentru locuitorii din zonă. Traficul pe DN7 este complet blocat. A fost solicitată cisternă pentru transvazarea gazului. A fost solicitată autospecială cu roboți.

Zona nu este locuită.

Misiune în dinamică.

