Transport ilegal de persoane depistat de polițiștii din Drăgășani

De Mariana BUTNARIU
Bărbat surprins efectuând transport contra cost fără autorizație
Bărbat surprins efectuând transport contra cost fără autorizație

Polițiștii din Drăgășani, aflați, azi, în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DJ 677D, în zona localității Ștefănești, au depistat un bărbat de 53 de ani, din aceeași localitate, care efectua transport public de persoane, contra cost, fără a deține autorizație taxi sau copie conformă valabilă.

Sancțiuni aplicate pentru încălcarea legislației

Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și pentru alte abateri constatate, bărbatul a fost sancționat contravențional.
Polițiștii au dispus și reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare. fost aplicată și măsura complementară de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului pentru o perioadă de 6 luni.

Autoritățile atrag atenția că respectarea regulilor privind transportul public este esențială pentru siguranța rutieră, protecția pasagerilor și prevenirea activităților ilegale care pot pune în pericol viața celor transportați.

